»Knjiga je prepis mojega videoizziva, da se pojavim vsak dan svojega življenja, ki sem ga začela leta 2021 in je trajalo do letošnjih velikonočnih praznikov. Odločila sem se razgaliti pred sabo, ker sem se eno leto pogovarjala sama s svojo kamero. Potem pa je moj kanal začela spremljati množica ljudi in se je to spremenilo v pravo osebno evolucijo in revolucijo, ki je ponesla druge ljudi,« je povedala Marićeva v pogovoru za Večernji list. Danes se, kot pravi, po mnogih letih počuti popolnoma mobilna in svobodna. Knjigo je že prevedla tudi v angleščino, ker želi, da bi prišla tudi na tuje trge, v veliko podporo poleg založnika pa so ji tudi oče, dva brata in sin. »A oni bi me imeli radi, tudi če bi bila v postelji, v vozičku ali če bi popolnoma obupala nad sabo.«

Anđi Marić so, ko so ji pred leti postavili diagnozo multipla skleroza, napovedali, da bo po dveh letih že na invalidskem vozički in da ne bo več hodila. Pred 12 leti se je ločila od slovenskega fotografa in televizijskega kuharja Primoža Dolničarja, s katerim ima enega otroka.