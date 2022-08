»Obstaja dva tisoč kovčkov. Vsak dan kličem, čakam po 40 minut, ne vedo, kje je kovček, ne morejo ga locirati. V njem so stvari, zagotovo je v kovčku 30.000 evrov. Ne vem, kaj naj storim. Znorela bom, zares bom znorela, ne morem na potovanje brez njih. Tam na letališču je okoli dva tisoč kovčkov, ljudje prihajajo, jočejo, ne morem iti na pot brez njih, česa takšnega, kar se dogaja, še nisem videla,« je dejala.

Grgurićeva je ob zmagi v Zadrugi prejela 50.000 evrov. Takrat je dejala, da bo denar vložila v nepremičnine in da bo eno stanovanje kupila v Zagrebu, drugega pa v Beogradu. Očitno je večino svoje denarne nagrade vseeno vložila v stvari, ki jih lahko spravi v kovček. Del denarja pa je po pisanju srbskih medijev zapravila tudi za lepotne posege. To je priznala tudi sama. »Po finalu sem si popravila nekatere nepolnosti na obrazu, osvežila sem se. Zmanjšala sem si ustnice oziroma si dala odstraniti silikonske vložke. Poslušala sem kritike in razmišljala o tem. Resnica je, da sem morda malo pretiravala,« je svojo odločitev pojasnila Slavonka, ki se želi preizkusiti tudi kot pevka.