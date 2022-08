Da bi se pri uvajanju digitalnih bonov sestal še s kakšnim pametnim človekom iz starejše generacije, ki bi mu malo pojasnil nekatere zadeve, na to pa ni pomislil. Dvomim, da je sploh prisluhnil komu starejšemu – razen nekdanjemu predsedniku vlade, ki je že na pragu te dobe.

In omenjeni samooklicani uspešni minister Andrijanič je naročil in plačal vsega 5000 izobraževanj, ki so pogoj za unovčitev bonov. Pri čemer predhodno znanje in uporaba računalnika nista štela prav nič – lahko obvladaš tehnologijo v nulo, lahko si celo inženir računalništva, pa si moral še vedno na predpisana izobraževanja in se učiti osnov, če si želel prejeti obljubljenih 150 evrov subvencije. In nihče ni mogel jamčiti, da bo neki starejši uporabnik po opravljenem intenzivnem osemurnem tečaju dejansko znal računalnik uporabljati tudi v praksi. Upala bi si trditi, da marsikdo na izobraževanje ni šel zase in da bi se torej sam priučil novih znanj, temveč le zato, da bi naredil kljukico in tako prišel do bona, s katerim bi nato pomagal otrokom ali vnukom. Mladina