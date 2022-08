Stanovalcu doma starejših občanov, ki bo v kratkem dopolnil devetdeset let, je ortoped predpisal zamenjavo dotrajanega kolena z umetnim. Še prej mora starostnik opraviti pregled pri internistu, da bo ta presodil, če bo bolnik sploh preživel operacijo. Če bo presoja internista ugodna, se bo bolnik z bolečim kolenom lahko naročil na operacijo pri ortopedu. Tako internist kot ortoped imata dolgi čakalni vrsti. Internist je že sporočil, da bo na pregled treba čakati dve leti in pol. Nekaj podobnega bo s čakanjem na ortopedski poseg. Potemtakem bo starostnik, ki bo v bližnji prihodnosti dopolnil devetdeset let, prišel na vrsto za oskrbo bolečega kolena čez približno pet let. Do takrat pa naj golta tablete proti bolečinam, ki imajo tudi vrsto škodljivih stranskih učinkov.

Toda uživanje protibolečinskih tablet je pri vsej zadevi še najmanjši problem. Zagotovo bolnik pri tej starosti ortopedskega posega čez približno pet let ne bo dočakal. Najbrž niti do internista čez dve leti in pol ne bo več zmogel. V domovih za starejše občane ta primer ni osamljen. Ni čudno, če se mnogim državljanom kolca po zdravstvu v prejšnjem režimu. Takrat ni bilo usodnih čakalnih vrst za zdravnika. Te so nastale šele po osamosvojitvi, torej so zanje odgovorne vse dozdajšnje »osamosvojitvene« vlade s pristojnimi ministri za zdravstvo. Najbrž je odveč vprašanje, kdo je »zafural« zdravstveno oskrbo svojih državljanov.

Vsaka stvar pa ima tudi svojo »dobro« plat. Starostnik, ki zaradi čakalne vrste zagotovo ne bo dočakal niti internista niti ortopedskega posega na kolenu, bo pa zmanjšal čakalne vrste. Za tovrstne zasluge za zdravstvo si bo mogoče posmrtno zaslužil vsaj Pahorjevo jabolko navdiha, če ga novi predsednik ali predsednica države ne bosta ukinila. Jabolka, namreč.

Silvo Kristan, Podkoren