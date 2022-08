ZDA že od 2012 odkrito vojaško, varnostno, finančno in politično prevzemajo Ukrajino s ciljem širjenja ameriškega imperija v Evropi in s ciljem slabitve Rusije v vseh pogledih ter preprečevanja enotnega evropskega prostora z veliko Rusijo, ki je krščanska in vedno bila evropska. Letos so Američani končno prisilili Ruse v vojaško ofenzivo na Ukrajino s ciljem ruskega prevzema Ukrajine. Rusi so svojo priložnost hitrega in enostavnega podrejanja Ukrajine zamudili 2014, ko je bila ukrajinska država na trhlih nogah, politično nestabilna, vojaški in varnostni sistem Ukrajine pa še ni bil v ameriških rokah.

V vojaškem pogledu vsak sedanji spopad večjih razsežnosti in še posebej vojne, kot sta sirska in sedaj ukrajinska, kažejo načine bojevanja v danih razmerah ob uvajanju vseh novih tehnologij in mednarodnih zavezništev. Po začetni ruski vojaški zaletavosti o enostavnem sprehodu po Ukrajini so bili Rusi prisiljeni vzpostaviti preverjeno doktrino vojaškega osvajanja teritorija in frontalnega premagovanja nasprotnika. Pri tej očitno še vedno edino delujoči vojaški doktrini, načinu bojevanja, je svojo veljavo ponovno potrdila artilerija, večna kraljica vojskovanja. Artilerija je od svoje uvedbe v 13. stoletju pa vse do danes ključni vojaški dejavnik, ki ob vsaj približno enakovrednih nasprotnikih pomeni biti v prednosti, biti bolj uničevalen in prodoren. Praktično zagotoviti si zmago, uspeh na bojnem polju.

Artilerija je rod vojske, ki pomeni uničevanje nasprotnika na veliki razdalji z močnimi eksplozijami, ki je z uvedbo zelo mobilnih večcevnih lanserjev raket in potem še z visoko eksplozivnimi balističnimi in manevrirnimi raketami z zelo natančnim zadevanjem praktično nepogrešljiv in velikokrat odločilen dejavnik vojne. Rusi so v sedanji vojni v večkratni prednosti prav v artileriji, ki omogoča napredovanje pehote in zavzemanje prostora ter pomembnih objektov. Po razpoložljivih podatkih ruska artilerija v povprečju dnevno izstreli na ukrajinske cilje 20.000 izstrelkov vseh vrst granat, min in raket. To število izstrelkov se lahko poveča tudi do 35.000 na dan, to je vrednost vsaj 10 milijonov evrov. Ukrajinci z velikansko ameriško in s celotno zahodno podporo uspejo dnevno izstreliti samo do 6000 artilerijskih izstrelkov, tako veliko premoč imajo Rusi v artileriji.

Američani s to vojno v Ukrajini res slabijo Ruse na vse načine, vendar so jih hkrati prisilili, da se vojaško streznijo, da so iz zgrešenih vojaške strategije, operative in taktike v Ukrajini prilagodili svojo vojsko dejanskemu vojskovanju velikih razsežnosti skorajda na domačih tleh, za zelo verjeten prihodnji ruski obrambni spopad z Natovo vojsko na svojih mejah.

Nove vojaške tehnologije, kot so brezpilotni letalniki, res lahko za določeno akcijo in cilj pomenijo prednost, vendar so za celotno vojskovanje še zmeraj nepomembni. Klasična artilerija z natančnim upravljanjem ognja in izstrelkov ob množični uporabi še naprej ostaja kraljica vojskovanja.

Anton Peinkiher, Ljubljana