Štirje športni klubi v Kamniku si že več kot 25 let prizadevajo, da bi mesto končno dobilo pokriti bazen. Kot so zapisali povezani v civilno iniciativo, vse več ljudi vidi bazen kot naložbo v zdravje občank in občanov, ne glede na starostno obdobje, kar potrjujejo tudi trendi drugod po svetu. Rekreativno plavanje je vse bolj priljubljeno, saj je to šport z najmanjšo možnostjo poškodb, prav tako pa deluje tudi terapevtsko. Kot je izpostavil Miro Kregar, predsednik kamniškega triatlonskega kluba Trisport, je v zadnjih letih najbolj naraslo število odraslih tečajnikov plavanja, ki se želijo aktivno vključevati v vadbo plavanja, a pravih pogojev za takšno vadbo v Kamniku ni. Tu so še šole in vrtci s svojimi programi plavalnega opismenjevanja, pa tečaji plavanja za otroke in odrasle. Močna je tudi klubska športna scena, saj poleg triatloncev že omenjenega kluba Trisport in članov kluba Utrip na mestnem kopališču Pod skalco, dokler vremenske razmere to dopuščajo, trenirajo tudi vaterpolisti Vaterpolo kluba Kamnik in plavalci Plavalnega kluba Kamnik.

Otroke vozijo na trening v Ljubljano in celo v Radovljico

Ker klubi ustreznega vadbenega bazena v občini Kamnik nimajo, je na starših, da otroke devet mesecev v letu vozijo na treninge v Ljubljano, Kranj in celo v Radovljico oziroma v Terme Snovik in Cirius, kjer pa temperatura vode, kot je povedal Kregar, ne ustreza pogojem za trening plavanja. »Lahko rečem le, da občudujemo otroke, njihove starše ter člane, da sploh vztrajajo v vodnih športih. Zavedati se moramo, da vsak kilometer predstavlja dodatne stroške in seveda izgubo časa oziroma omejuje dostop,« je povedal Kregar. »Ker bi radi zadevo pospešili, smo se kot civilna iniciativa odločili, da s pomočjo spletne strani vključimo širšo javnost. Da Kamnik potrebuje pokriti bazen, ne dvomi nihče več. Še več, prepričani smo v prednosti, ki jih takšen športni center lahko prinese vsem generacijam.«

Vsaj za zdaj – tako vsaj upajo, pravi Kregar – bodo problem rešili z rabljenim balonom, ki je ostal po prenovi bazena v Radovljici. »Potem ko so v Radovljici pokrili bazen, jim je ostal balon. Ob pomoči Dušana Olaja, predsednika Triatlonske zveze Slovenije, bomo lahko dobili balon z vso pripadajočo opremo, vse skupaj pa bi stalo približno 80.000 evrov,« je povedal Kregar. Ob tem je dodal, da si ne želi, da bi ta »začasna rešitev« sledila zgledu, na katerega opozarjajo: leta 1994 postavljene tribune so namreč še vedno »le začasne«.

V skladu za bazen se sredstva zbirajo že leta

Čeprav so se tudi klubi trudili najti novo lokacijo, kjer bi lahko postavili sodoben pokriti bazen, niso bili uspešni. Na občini Kamnik sicer pravijo, da ne iščejo nove lokacije, zato pa preverjajo možnosti javno-zasebnega partnerstva. Izpostavljajo pa tudi, da se zavedajo želja in potreb športnikov po pokritem bazenu v Kamniku, kot tudi potreb vseh ostalih občanov, vključenih v različne profesionalne in rekreativne dejavnosti. »S tem namenom se v skladu za bazen že več let zbirajo sredstva, ki so korak na poti do uresničitve cilja. V letošnjem letu je bila naročena projektna naloga, v okviru katere se proučujejo možne rešitve obnove oziroma preureditve obstoječega bazena Pod skalco. Ko bo dokument končan, bo predložen v obravnavo občinskemu svetu, ki bo podal mnenje glede nadaljnjih korakov,« so nam sporočili na občini, hkrati pa pozdravili tudi pobudo za nakup rabljenega balona. Vsekakor bo bistveno cenejši od novega in bi lahko predstavljal rešitev do dokončne celostne ureditve obstoječega kompleksa.

Čeprav si klubi, katerih treningi so pogojeni z vadbo v bazenu, želijo uporabljati pokriti bazen že z novembrom, pa na občini vseeno niso tako optimistični. »O datumu odprtja še ne moremo govoriti, saj še čakamo soglasja, vsekakor pa je cilj, da bi se to zgodilo še letos.«