Kot je po poročanju tiskovne agencije Reuters pojasnil tiskovni predstavnik sindikata delavcev v civilnem letalstvu SINTAC Pedro Figueiredo, je 60 odpovedanih letov vezanih samo na letališče v Lizboni. Okoli 30 letov je bilo odpovedanih na letališču Porto.

Medtem na letališču Faro, osrednjem v regiji Algarve, ki je močno odvisna od turizma, še ni bilo odpovedi, prav tako ne v Funchalu na otoku Madeira, kjer je je prišlo le do približno enourne zamude letov, je stanje popisal Figueiredo.

Do stavke je prišlo na enega najbolj letalsko zasedenih koncev tedna v letu. Mnogi turisti se namreč vračajo s poletnih počitnic, nekateri pa še odhajajo na oddih, ker želijo izkoristiti zadnje dni avgusta.

Portway je v lasti francoske skupine Vinci Group, v podjetju pa stavko označujejo kot neodgovorno, saj da v času velikega povpraševanja ogroža okrevanje letalske dejavnosti, turizem in nacionalno gospodarstvo.

Portugalski turistični sektor je pred pandemijo covida-19 proizvedel skoraj 15 odstotkov portugalskega bruto domačega proizvoda.

Letališko osebje to poletje stavka po vsej Evropi. Zahteve so podobne: višje plače za ublažitev posledic visoke inflacije. Zaposleni so opogumljeni na račun povratka potnikov in velikega pomanjkanja kadra v letalski panogi po izbruhu novega koronavirusa.

Stavkajo pa tudi zaposleni v letalskih družbah. V nedeljo bodo denimo delo za 10 dni odložili v nizkocenovnem španskem nacionalnem letalskem prevozniku Iberia Express, ki povezuje Madrid s približno 40 evropskimi prestolnicami. Samo med 28. in 30. avgustom je odpovedanih 24 letov, prizadetih pa bo okoli 3000 potnikov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Zaposleni zahtevajo uskladitev plač z inflacijo, ki je bila julija v Španiji na letni ravni 10,8-odstotna.

V Španiji so poleti že stekle tudi stavke zaposlenih pri Iberiinih konkurentih iz Velike Britanije in Irske, družbah EasyJet in Ryanair.

Španska Iberia je v lasti skupine IAG, ki je tudi lastnik britanske letalske družbe British Airways in irskega letalskega prevoznika Aer Lingus.