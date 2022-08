Gozdni požari v Sloveniji: Kras je najbolj ogrožen

Do začetka dvajsetega stoletja požari na Krasu niso bili tako velik problem, kot so dandanes. To je razumljivo, saj je bila tedaj gozdnatost pokrajine manjša in je primanjkovalo gorljivega materiala. Stalna paša in košnja ter čiščenje in nabiranje suhljadi so zmanjševali količino vnetljivega materiala v gozdu. Med letoma 1881 in 1895 je na slovenskem ozemlju pogorelo okoli 1900 hektarov gozdov, od tega le 106 hektarov ali 6 odstotkov na Krasu.