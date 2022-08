Naenkrat zazveni zgodovinski spomin. On, sedemnajst, mlad perspektiven kader, njegov brat, dve več, namesto glave radar, in ti, še ne trinajstletni upornik, najbrž brez razloga, še zdaj ne veš, ste se peš vračali iz mesta rdečega prahu, s koncerta Pankrtov, kamor vas je brez pomislekov in zasliševanj v kovinsko srebrni štirivratni limuzini dostavil nekdanji skojevec, večkratni udarnik, aktivni član zveze komunistov, tovariš direktor, tvoj oče in med ubiranjem tako kot danes poscanih in pokozlanih pločnikov razpredali o pravičnosti v Nikaragvi, ki je ni, rodezijski civilni družbi, ki je ni ali pa je premalo glasna, sporočilnosti in globljem pomenu besedil Stranglersov, bogu, ki je za Brigate Rosse vedno odsoten, pišu večnosti, ki da ga Aldo Moro ne razume, svinčenih letih, v katerih odrašča slehernik, in o nasilju, ki je potrebno za discipliniranje množic. Uuuuuu! Ja, takrat se je panku še reklo Punk. Ljudje, govorim o vaši lepoti. Ljudje, govorim o vaši lenobi. Ljudje, govorim o vaši svetlobi. Kdo so ti ljudje?* Na svetu z okolico in v naši kateri koli soseščini se je sranje dogajalo tudi prej, ko smo bili mlajši, veliko prej, ko so bili mlajši naši ta stari, vsakodnevne debate se v preteklosti niso ne vem kako razlikovale od današnjih, le imena in kraji so drugi. (Kot večkrat pravijo neumorni bralci rumenega tiska za našim stalnim omizjem v eni prijetnejših beznic daleč naokoli, ki ima že v svojem nazivu napis Samo za domačine, a je namenjen bolj pazljivim opazovalcem kova Milharčič, Dežulović, Burić ali Lesjak: »Dosadan si že, ti, s temi svojimi vzporednicami iz prazgodovine, zdaj je vse drugače, nimaš prav, vseved, google ve več.« A gospodje, s katerimi ob krugl'ci bratsko delim vsakodnevne križe in težave, so zgolj med deset in petnajst let mlajši, niso to neki novodobni milenijski šalabajzerji. Spoštovanje izkušenj in ne le dosežkov je za marsikoga že pretežka naloga, kot ugotavlja tudi avtorica Razmegljenega.)

Po štiriinštiridesetih letih pa ... on: »Če me moj, s špageti in paradižnikovo omako prelit občutek ne vara, se pri vas, v Sloveniji ni spremenilo nič, še vedno ste kanček trčeni, lepo vkalupirani, precej vase zagledani in še vedno ste tiho. Kot riti! Življenje je prekratko.« Nakar malce, a ne več, kot je črnega za nohti, utrujen, dandanašnji že utrjen turistični delavec odgovori: »Ferragosto že pušča sledove, na vseh nas, ne samo tistih, ki se s panogo preživljamo. Še pandemija nas ne utegne spametovati, saj veš, kaj mislim, Bergamo, žarišče, tvoj brat zdravnik pa to, a ne. Ti, Miha, kaj imate od dejstva, da še nobena vaša povojna vlada ni končala mandata? Takrat, oseminsedemdesetega, sva mislila, da je la gioventù večna, zdaj jih imaš že sam šestdeset plus. Si tudi ti medtem presedlal na Pink Floyde?« Za slovo stisk roke, komolček soprogi (saj razumeš, ne, z majhnimi bambini se ukvarja), le nasmeška sta bolj grenke sorte. Še namig šankistu, ko se ravno poslavljata, mežik, iz zvočnikov pa: Mi smo ti ljudje! Mi smo tisti, k' delamo, kar nam paše, kar se nam fajn zdi, mi smo tisti, k' misl'mo, k'r hoč'mo ... Ljudje, govorim o vaši svooboodiiii ...*

Ko sta me lani oktobra v knjižnici Ksaverja Meška ob Urškinem jubileju Nataša (Kramberger) in Aljoša (Harlamov) pobarala, zakaj ne napišem več, jima v odgovor nisem ponudil spodnjih povedi tega sestavka, ki so, poleg treh desetletij kilometrine, čisto ta prava razlaga, pač pa sem se pred nekaj deset firbčnimi ušesi izvil na drugačen, bolj prefinjen način, češ, gostinstvo, turizem, šport in kar je vzporedne vsakodnevne poslovne navlake, je za samostojnega podjetnika, ki svoj posel opravlja 24/7 in za katerega 24/7 tudi odgovarja, seveda le pod pogojem, da ni zadovoljen s prekarnim životarjenjem, la vita vera, za katerim stoji z dušo in telesom, kakor Lah v besedilu zgoraj.

Berem pa rad in veliko, večkrat na glas, takole kot sedaj, v soboto zjutraj, v naši natrpani kuhinji. Marcel je res car, njegovo delo zasledujem od osemdesetih, ko je začelo pokati in smo smrkavci še verjeli, da je svoboda onstran železne zavese, kjer se kobajagi cedita med in mleko. Koliko med nami jo je zajelo s preveliko žlico? Ta uglajeni gospod, disciplinirani novinar v nekdanjem državnem sovražniku številka ena, avtor stotih knjig, je še vedno eno najprepoznavnejših razumniških peres naše sodobnosti. Pa govor'te, k'r hoč'te! Zdrznil sem se ob vprašanju »​Što djelat?«. Saj bilo zastavljeno trikrat! Prvič: liberalni mediji bodo težko preživeli brez firerja opozicije. Visoka pesem, politika. Drugič: od občutka, da si poraženec, do histerizacije je le korak. Poraz na volitvah, politika torej. Tretjič: kdo mora poskrbeti za totalno blaginjo? Spet politika. In na koncu: kdo bo moral osvoboditi nacionalko? Politika in pika. Dokončam branje, grem do kompa, vstavim USB in poslušam: Položaj dobiva obliko sranja, predpostavlja nujnost postavitve naslednjega vprašanja: Kaj nardit? ... Delo naredi človeka, delavec z lastnim trudom se osvobodi, zato delavec tovarno naj dobi ... Zemljo dejmo kmetom, dejmo delavcem tovarne, oblast dejmo oblastnikom, dejmo svet svetnikom.** Vse, česar o intervjuju ne veste, vas čaka. Za prebrat je, pod mus!

Zdaj pa še o prej napovedani čisto ta pravi resnici. Ura je že dvanajst, zaslišim: »Če hočeš dobro jesti, se takoj loti ramstkov, saj veš, da jih sama vedno zajebem.« In je šlo spet vse v franže, pa tako me je razganjalo, toliko imam še povedati, napisati, objaviti. Ker se njene besede vsako jebeno soboto slišijo kot: »Če hočeš bolje živeti, delaj dobro, in vsi, tudi ti, bomo zadovoljni in srečni, ker ..., saj ko kuhaš za šestčlansko družino, ne kuhaš le za svojo, ampak za obilo riti. Štekaš, stari?« Samo še na italijanskega prijatelja v mislih se mi uspe obregniti in že sem z nožem, soljo, gorčico, oljem in poprom pripravljen na gastronomske predpriprave tem istim užitkom. Michele, Michael, Miha, kdo je kot bog? Božji dar, odgovori, kot žena.

Nikar Hladnika za sodnika ustavnega sodišča, porkodijo, lahko ga izvolijo za predsednika! Bognedaj Štefančiča za predsednika republike!

Sergej Učakar, Bled

*Pankrti: Kdo so ti ljudje? (Dolgcajt, 1980)

**Pankrti: Kaj nardit? (Rdeči album, 1984)