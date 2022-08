Lionel Messi 130 milijonov dolarjev

Dolgoletni prvi nogometaš Barcelone se je ločil od Španije in se odpravil v Pariz, kjer igra za PSG. Pogodba ga za lastnika kluba savdskega emirja Tamima bin Hamad Al Thanija veže do 30. junija 2023, do takrat pa zasluži bruto kak milijon in dvesto tisoč dolarjev na teden ali če hočete dobrih pet milijonov na mesec oziroma 63 milijonov na leto. Nekaj zasluži tudi posebej, z goli, podajami, naslovi prvaka … Po drugi strani ima 35-letni argentinski dribler še nekaj izvrstnih osebnih pogodb. Prebrali smo, da je samo z objavami na instagramu v enem letu pobral 11 milijonov dolarjev. Da pa ne bi obubožal, ima še nekaj pokroviteljev: Adidas, Anheuser-Busch InBev, Cirque du Soleil, Gatorade, Hard Rock Cafe, Konami, Mastercard, Ooredoo, Pepsi in njihov čips Lays, Socios.com, YPF, Mengniu … Na njegovi spletni strani lahko kupite različne majice iz njegove kolekcije (letos ljubi svetlo modro, modro in belo) in podobno. Zanimivo, pri PSG je Messi šele drugi najbolje plačan nogometaš, prvi Kylian Mbappé bo zaslužil 90 milijonov evrov na leto in bo prihodnje leto preskočil mnoge od danes omenjenih.