Razlogov za njen razpad je več, gotovo pa je, da so najvišji predstavniki tedanjih narodov vse težje našli skupni jezik pri reševanju nagrmadenih ekonomskih in drugih problemov. Za tako imenovano staro Jugoslavijo, predhodnico SFRJ, je veljalo prepričanje, da kaj takšnega zaradi precej trde in odločne roke kralja Aleksandra Karađorđevića ne bi bilo mogoče, vendar so avgusta 1924 nekateri zelo brani mediji omenjali tudi to možnost. Ponekod so zaradi globokih delitev v komaj šest let stari državi, napetosti, ki so vladale v tedanjem parlamentu, in posebne drže vodilne osebnosti na Hrvaškem, Stjepana Radića, takratnega predsednika Hrvaške republikanske kmečke stranke HRSS (Hrvatske republikanske seljačke stranke), že začeli šteti dneve do razpada kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. Radić s svojo stranko kljub velikemu številu na volitvah pridobljenih poslanskih mest ni hotel stopiti v vlado, ker ni priznaval monarhije, ampak se je zavzemal za republikansko ureditev države. Tedaj je bil za kratek čas za predsednika kraljeve vlade ponovno izvoljen Srb Ljubomir Davidović, ki je premogel toliko politične modrosti in strpnosti, da se je veliko pogovarjal in dogovarjal s Hrvati, posebej z radikalnim Radićem, česar pomemben del srbske politike ni odobraval. Leto pozneje je Radić vendarle stopil v vlado in postal minister prosvete.

Razpad Jugoslavije?

Za vse, ki ljubijo to državo in jim je pri srcu njen procvit, napredek in srečnejša bodočnost, je jasno, da je politika, ki jo je pričela izvajati nova vlada, za državo največja nesreča in nevarnost za njen obstoj. Listi, ki zagovarjajo državno in narodno edinstvo, so z nepobitnimi argumenti dokazali, da vodi politika, ki jo je napisala na svoj prapor Davidovićeva vlada, naravnost v propad.

Toda so še vedno naivni ljudje, ki mislijo, da so zagovorniki narodnega in državnega edinstva preveliki pesimisti in da zato ni pravega vzroka, da bi jih vznemirjala nevarnost, v kateri se nahaja naša država. Morda bo te neverne Tomaže prepričal dogodek, ki se je doigral v Segedinu, dogodek, ki kaže, da je opasnost, v kateri se nahaja naša kraljevina, neprimerno večja, kakor si jo predstavljajo merodajni krogi in posamni naivni politiki.

Na vest, da je Pašićeva vlada padla in da je sestavil novo poslovno vlado Ljuba Davidović skupno s slovenskimi klerikalci in muslimani ter s aktivno podporo boljševiškega eksponenta za Balkan Stjepana Radića, je zavladala največja radost širom sosedne Madžarske. Zlasti Segedin je plaval v razkošju in radosti. Padec Pašićevega kabineta so razglasili madžarski listi s posebnimi izdajami, društvo »Probujajočih se Madžarov« pa je priredilo zvečer slavnostni banket, katerega so se udeležili predstavitelji vseh civilnih in vojaških oblasti. Na banketu so vsi govorniki poudarjali, kako važen je za Madžare političen preokret, ki se je odigral v Jugoslaviji. Vsi govorniki so bili enodušni v mnenju, da pomenja preokret v državni politiki Jugoslavije začetek njenega konca. To naziranje sta zlasti podčrtavala šef madžarske vojaške špijonaže polkovnik Eger in predsednik krajevne organizacije »Probujajočih se Madžarov« dr. Farkas. Dr. Farkas je v svojem govoru napovedal, da je razpad Jugoslavije neizbežen, neizogiben in da nastanejo na njenih razvalinah poleg Srbije štiri republike: Hrvatska, Bosna, Makedonija in Slovenija. Srbija še ostane kraljevina, toda v mejah, ki jih je imela pred balkansko vojno. Takšna situacija, je nadaljeval dr. Farkas, bo za Madžarsko nadvse ugodna in povoljna. Nudila bo Madžarom možnost, da osvobode vse svoje brate, ki ječe sedaj pod srbskim jarmom in se zopet polaste Vojvodine.

Polkovnik Eger je poveličeval Stjepana Radića ter očrtal njegove velike zasluge, ki si jih je pridobil za tak razvoj dogodkov. Koncem svojega govora je izjavil, da stopi Madžarska ponovno v tesne bratske zveze s hrvatsko republiko, že zategadelj, ker bo na ta način za vekov veke onemogočila, da bi še kdaj Srbija postala odločujoč činitelj v politiki Srednje Evrope. Izvajanja vseh govornikov, zlasti pa polkovnika Egerja in dr. Farkasa, so vsi navzoči navdušeno odobravali ter frenetično vzklikali: »Eljen Magyarorszag, eljen Radić, Abzug Srbija!...«

Kdor ima oči, naj vidi, kdor ima ušesa, naj sliši! Razdragana radost, ki je zavladala zlasti na Madžarskem ob nastopu vlade Davidović-Koroščevega bloka, je najzanesljivejši barometer za politično vreme v Jugoslaviji.

In ta barometer napoveduje bližajoči se razpad kraljevine Jugoslavije. Ali bomo držali roke križem, da se končno v istini uresniči to zlomiseljno madžarsko prorokovanje?

Caveant consules!

Slovenski narod, 10. avgusta 1924

Radićeva deklaracija

Zagreb, 13. avgusta, r. Za danes popoldne je bilo napovedano poročilo o položaju pred poslanskim klubom HRSS, ker pa poslanci še niso prišli v Zagreb, je predaval Radić zboru svojih zagrebških zaupnikov o svojem potovanju v inozemstvo.

Radić je uvodoma omenjal, da je šel na potovanje, da informira Evropo o hrvatskem vprašanju in o ureditvi Jugoslavije v sporazumu s Srbi. Toda ako je to nemogoče, potem brez Srbov in če treba tudi proti njim, ker ima vsak narod pravico do samoodločbe. (…)

Radić je potem govoril o razmerju Hrvatov do kralja. Če bo kralj pameten, bo dobro, če ne, bo drugače. (…)

Jutro, 14. avgusta 1924

Radić prodaja Makedonijo

V Sofijo je te dni prispel z Dunaja makedonski iredentist Petar Čaulev, član centralnega komiteja makedonske organizacije. Čaulev je imel na Dunaju važne sestanke z Radićem, ki mu je dal garancije, da bo deloval za odcepitev Makedoncev v smislu balkanske federacije. O tem sestanku je Čaulev obvestil Aleksandrova, ki sklicuje sedaj izredni kongres makedonske emigracije. Ves sofijski tisk povdarja važnost sporazuma z Radićem in govori o Radiću v zelo laskavih besedah.

Slovenski narod, 17. avgusta 1924

Vir: Digitalna knjižnica Slovenije – dLib