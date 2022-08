»V Moderni smo prepričani, da cepivo proti covidu-19 Comirnaty, ki ga tržita Pfizer in Biontech, krši patente za tehnologijo RNK, ki smo jih prijavili med letoma 2010 in 2016,« so v sporočilu za javnost zapisali v ameriški družbi s sedežem v univerzitetnem mestu Cambridge v ameriški zvezni državi Massachusetts.

»Tožbe vlagamo, ker želimo zaščititi inovativno platformo tehnologije RNK, ki smo jo razvili prvi, v njen razvoj vložili milijarde dolarjev in patentirali v desetletju pred izbruhom novega koronavirusa,« so nadaljevali.

Kot dodajajo v podjetju, je bila ta revolucionarna nova tehnologija razvoja cepiv, ki predstavlja velik korak naprej od klasičnih in vektorskih cepiv, bistvena za hiter razvoj njihovega »varnega in učinkovitega« cepiva proti covidu-19, imenovanega Spikewax. Pfizer in Biontech pa sta, kot so prepričani, tehnologijo kopirala brez soglasja Moderne.

»Prepričani smo, da sta nezakonito kopirala Modernino inovacijo in jo še naprej uporabljata brez soglasja,« so dodali. Ob tem so pripomnili, da Pfizer in Biontech nista imela potrebnih znanj in izkušenj pri razvoju cepiv na podlagi tehnologije RNK, zato sta zavestno sledila Moderninemu zgledu pri razvoju svojega cepiva.

Tožbo je družba vložila tako v ameriški zvezni državi Massachusetts kot na deželnem sodišču v Düsseldorfu.

Moderna je zaradi uspešnosti cepiva Spikewax lani iz podjetja, ki je vlagalo velike vsote denarja v razvoj in ustvarjalo visoke izgube, postala velikan v panogi z milijardnimi prihodki in dobički. Enako velja za Biontech, Pfizer pa je zaradi cepiva Comirnaty le še okrepil svoj status velikana v farmacevtski panogi. Spikewax in Comirnaty sta namreč najbolj uporabljani cepivi proti covidu-19.

Oktobra 2020 se je sicer Moderna, kot spominjajo tuje tiskovne agencije, zavezala, da patentne zaščite cepiva ne bo uveljavljala v času trajanja pandemije covida-19. Marca 2022 je to zavezo spremenila, saj oskrba s cepivi po njenem prepričanju v velikem delu sveta ni več ovira za spopad s pandemijo. Je pa ohranila svojo zavezo neuveljavljanja zaščite v 92 srednje razvitih in nerazvitih državah.

Odškodnino Moderna zdaj pričakuje za ustvarjene ekonomske koristi Pfizerja in Biontecha od prodaje cepiva v državah zunaj te 92-terice.