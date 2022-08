Victor Kastelic, ameriški umetnik slovenskih korenin​: Umetnost deluje brez besed​

Victor Kastelic je eden izmed mednarodnih ustvarjalcev, ki bodo sodelovali v nastajajočem mednarodnem umetniškem projektu Expect the Unexpected v Kamniku. Predstavil bo svoj projekt Clouburst z risbami dvajsetletnega obdobja, ki je bilo zaznamovano z življenjem v Ameriki. ​Victorjeva življenjska zgodba je del zgodbe mnogih potomcev slovenskih izseljencev, ki so se po letu 1900 s trebuhom za kruhom izselili v Ameriko. Njegov pradedek Josef je tega leta prišel v Ameriko in se kasneje naselil v Coppertonu v Utahu. Mesto leži nedaleč od prestolnice Salt Lake City, kjer je največji rudnik bakra na svetu. Zaradi prezgodnje smrti prababice sta se oba otroka, Victorjev dedek in njegov brat, znašla v državni sirotišnici. Tam so dobro skrbeli zanju, pravi Victor, ju šolali, vključevali v šport in sta normalno odraščala. Njegov oče Ronald, sin enega izmed teh otrok, se ni nikoli naučil slovenskega jezika in ni imel nobenih podatkov o svojih slovenskih koreninah. To pa zato, ker otroke v sirotišnici vzgajajo v duhu Amerike in ne vedo, kdo so njihovi starši in od kod so bili. Izvem, da je bilo to pogosto pri tedanjih priseljencih iz Slovenije, ki so v Coppertonu delali kot rudarji in so se težko prebijali skozi vsakdan. Tako je bila vez s Slovenijo prekinjena, a jo je Victor želel obuditi, ko je leta 1989 prvič obiskal Slovenijo. Victor Kastelic je umetnik, učitelj umetnostne zgodovine ter likovnega pouka in je ustanovitelj galerije K Spaces v Torinu.