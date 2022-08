Popotovanje od Ljubljane do Sežane

Tokrat, dragi bralci, ena bolj dopustniška, zato pa nič manj aktualna tema. Skoraj vsako soboto se za vikend vozim z vlakom do Sežane k ženi na Kras in v ponedeljek zgodaj zjutraj nazaj v Ljubljano. Tudi sicer se po Sloveniji, kamor in če se le da, vozim z vlakom in naprej s kolesom, prepričan, da lahko vsaj nekaj prispevam k zmanjšanju pritiskov na okolje, tudi na ceste, če hočete, za vzor drugim in v lastno zadoščenje. Po železnici se rad vozim tudi zato, ker mi je že od malega na avtobusu rado slabo, v vlaku pa lahko med vožnjo v miru opravim še tisto, za kar mi sicer zmanjkuje časa.