Hiša zmajev in igra moči

Pričakovanja pred ponedeljkovo premiero Zmajeve hiše so bila velika. Tako na strani televizije HBO kot na strani gledalcev. Letvica, ki jo je v zadnjem desetletju postavila Igra prestolov, se je zdela previsoka. Pa ne samo za njeno neposredno naslednico, ampak vse, kar bo v fantazijskem žanru na televiziji oziroma pretočnih platformah sledilo v naslednjih nekaj letih. Po ogledu prve epizode oziroma prvih petih epizod, ki smo jih v predogled dobili nekateri novinarji, se takšna, torej previsoka, zdi še vedno. Igra prestolov, ki je v osmih sezona pobrala rekordnih 59 emmyjev v kategoriji dramskih serij in kljub bolj grenkemu kot sladkemu finalu v anale televizije odšla kot ena največjih, je bila generacijski dogodek in popkulturni fenomen, ki je svet televizijskih serij izstrelil v novo vesolje. Vesolje visokoproračunskih vložkov, spektakularnih prizorov in brezkompromisnih dramatičnih zapletov, pred katerimi ni bil varen nihče. Noben človek in nobena tema. Posilstva, umori, mučenja, eksplicitni prizori seksa, do konca serije je na vrsto prišlo vse, kar smo si lahko zamislili, hkrati pa je bilo vse dozirano ob pravem trenutku in na pravem mestu, tako da nihče praktično nikoli ni mogel reči, da je šlo za nasilje zaradi nasilja ali seks zaradi seksa.