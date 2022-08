Premikanje stvari. Včeraj. Danes. Jutri.

Do včeraj je veljalo, da je logistika v svoji biti prevoz tovora od točke a do točke b. Dejavnost, ki usmerja tok dobrin od virov do uporabnikov. Gola fizika. Jasno, fizična zadeva ne dopušča veliko manevrskega prostora, tovor je pač treba prepeljati. Bodisi po zraku, kopnem ali vodi, tukaj pa se kreativnost konča. Tako je bilo včeraj. Danes vemo, da tudi ta navidez rigidna dejavnost spreminja svojo naravo in obliko. Prevoz tovora ni več zgolj premikanje dobrin z enega konca sveta na drugega, ampak je vse bolj upravljanje podatkov. Tudi fizična narava stvari namreč v vse bolj virtualnem svetu obstaja najprej in predvsem v svoji metafizični formi. V oblaku. Če je ni v oblaku, je tudi na Zemlji kmalu ne bo več – dokler je ne bo naplavilo na obalo kakšne afriške države.