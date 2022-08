Luka Bassin: Težko smo kaj drugega kot favoriti in igralci se te vloge niti ne bojijo

Vsakič ko se zgodi športno tekmovanje velikega značaja in občega interesa, kot so skorajšnji dnevi navijaške tresavice oziroma evropsko prvenstvo v košarki, nam laikom koristi pogovor z nekom, ki se na dejavnost dobro spozna. V letošnjem primeru je to Luka Bassin, Ljubljančan, letnik 1971, košarkarski trener, ki znotraj košarkarske srenje že dolgo, tja od časov, ko je nase opozoril kot trener gimnazije Bežigrad, s katero je postal svetovni srednješolski prvak, velja za sodobnega, izrazito informiranega in razgledanega strokovnjaka. Lani se je uveljavil tudi kot izjemen strokovni sokomentator na športni televiziji.