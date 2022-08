Prihodnost je tukaj

Ste vedeli, da kar trideset odstotkov ogljikovega dioksida, ki ga proizvede človek, absorbirajo morja in oceani in da tri odstotke toplogrednih plinov, ki jih izpuščamo v ozračje, proizvede prav ladijski promet – trgovske, tovorne in potniške ladje s pogonom na fosilna goriva? Tri odstotke, naj vam povem še to, ustreza celotni emisiji ogljikovega dioksida, ki ga proizvede težka industrija Zvezne republike Nemčije.