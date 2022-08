Privid obilja nas pelje v pekel

Letošnje poletje so poročila o monumentalnih posledicah globalnega segrevanja prihajala z vseh koncev. Topili so se ledeniki, poginjale so ribe, z neba so padale skurjene ptice. Od Kalifornije do Avstralije so divjali požari, izhlapevale so reke, ozeleneli travniki so se spreminjali v pustinje. Sredi mnogih urbanih cest so zazevale razpoke, medtem ko je nemočen živelj strmel v razjarjeno naravo – in štel mrtve.