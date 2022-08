Življenje v kraju je teklo po ustaljenih tirnicah, predvsem pa mirno, dokler niso ugotovili, da ima duhovnik, ki je na leto uradno zaslužil približno 20.000 evrov, v lasti zbirko petih motornih vozil in dva avtomobila. A to je bil le vrh ledene gore. Kmalu so ugotovili, da je v nekaj letih prejel v imenu cerkve in dobrodelnih organizacij kar skoraj pol milijona evrov. Še bolj pa je vse v pristaniškem mestecu oziroma vse prebivalce Malte presenetil podatek, da je kar 150.000 evrov porabil za obiskovanje pornografskih spletnih strani, na katerih je mogoče spremljati seks v živo. Vse to se je dogajalo kar nekaj let, preden so mu stopili na prste. Začelo se je odmevno sojenje, na katerem se je duhovnik izrekel za nedolžnega. Ko so ga soočili z dokazi in ga vprašali, zakaj je to storil, je zgolj na kratko pojasnil: »Oprostite. Bil sem v krizi.«