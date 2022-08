Ta podvig je Rutherforda uvrstil v Guinnessovo knjigo rekordov, zadnje dejanje tega podviga pa se je odvilo ta teden, ko je pristal na letališki stezi zahodno od Sofije v Bolgariji. Prav tam se je namreč pred petimi meseci začela njegova pot okoli sveta. Mladi pilot je takoj po pristanku izrazil upanje, da bo njegov dosežek navdušil mlade po vsem svetu: »Sledite svojim sanjam, ne glede na to, koliko ste stari. Trdo delajte in napredujte, da dosežete svoje cilje.« Presenetljiv pa je še en podatek v zvezi s pilotiranjem. Ta rekord je namreč v ženski konkurenci do zdaj držala nobena druga kot njegova sestra Zara, ki je januarja opravila polet okoli sveta pri 19 letih. Potovanje mladega letalca se je sicer začelo 23. marca. V petih mesecih je preletel 52 držav na petih celinah. Sicer pa dosežka najprej njegove sestre, zdaj pa še mladeniča Macka nista tako neverjetna, če dodamo podatek, da so v družini Rutherford praktično vsi letalci. Mack je namreč uspešno opravil pilotski izpit, ko je bil star 15 let in že takrat je pritegnil pozornost javnosti, saj je postal najmlajši pilot na svetu.