Fant se je namreč rodil in odraščal v Novem Selu v predmestju Vinkovcev. Ko je bil še šolar, se je podil za nogometno žogo v klubu Cibalia in mnogi so bili prepričani, da je pred njim lepa športna kariera. Pa se je po vpisu na srednjo tehnično šolo srečal z muftijem, ki mu je ponudil štipendijo, in odšel je v Zagreb. Po srednji šoli je šolanje nadaljeval, diplomiral je na fakulteti islamskih znanosti v Sarajevu in se vrnil domov, kjer je pred šestnajstimi leti dobil redno službo, leta 2013 pa je postal glavni imam za islamski skupnosti v Vinkovcih in Osijeku. Potem pa je leta 2018 hudo zbolel in komaj preživel operacijo srca. Odločil se je, da ne bo več izgubil niti dneva svojega življenja. Vsakdan je zapolnil predvsem s športom in med eno od rekreacij je prijatelj posnel nekaj fotografij. Te so opazili modni strokovnjaki in kmalu so prišle ponudbe, da bi bil maneken. Ponudbe iz Italije, pravzaprav vse Evrope, celo iz Bangladeša. Nenavadni Mirza, ki se ne le druži z duhovniki drugih veroizpovedi, ampak se je vpisal tudi na Evangeličansko fakulteto v Osijeku in se specializiral za študij krščanske teologije, ki ga trenutno zaključuje, je v prostem času zdaj še maneken. Uspešen. Mirza pravi, da so bili odzivi na fotografije pozitivni in presenetljivi, obenem pa, da nikakor ne namerava pustiti službe, saj islam svojim imamom dovoljuje zasebno življenje ločeno od službe.