Študij je nadaljeval na Univerzi Federica II. v Neaplju na fakulteti za strojništvo, po diplomi kakšno leto delal kot asistent na tej visokošolski ustanovi in se zatem zaposlil v tehnični ekipi Lancie. Leta 1968 se je preselil v Torino, kjer je delal kot specialist za izračune podvozja, vzmetenja in krmilne strukture, sodeloval je tudi pri razvoju znamenite lancie stratos. Od leta 1974 je delal v dirkalnem oddelku in tam razvijal motorje s kompresorjem. Poleti 1978, po združitvi dirkalnih oddelkov Lancie in Fiata, so ga poklicali na delo v Abarth, da bi oblikoval dirkalnik formula fiat abarth, potem pa ga je poklical Enzo Ferrari. Pri tej znameniti avtomobilski znamki je bil vodja oblikovalsko-inženirskega oddelka, bil je tudi odgovoren za to, da so pri Ferrariju sklenili vgrajevati turbomotorje. Ampak v zgodovino italijanske in svetovne avtomobilske industrije bo za vedno zapisan kot oče enega najbolj znanih in priljubljenih superšportnih avtomobilov – to je ferrari F40. Po odhodu iz Ferrarija se je zato Materazzi pridružil Cagivi kot tehnični in športni direktor dirkalnega oddelka, konec poletja 1991 je prevzel projekt Bugatti EB110. V 42-letni karieri je sodeloval pri izdelavi 38 športnih in superšportnih avtomobilov in motociklov. Pred dnevi se je 83-letni genij poslovil s tega sveta.