Od 15. junija naprej lahko učenci 7., 8. in 9. razreda osnovne šole, dijaki in študentje pri nakupu računalniške opreme unovčijo digitalne bone '22 v vrednosti 150 evrov. Unovčiti pa jih je možno do 30. novembra letos.

To je do danes dopoldne storilo 222.091 upravičencev, ki so skupno unovčili za 15,19 milijonov evrov bonov. Skupno država za projekt digitalni bon '22 namenja 33,31 milijona evrov, izhaja iz podatkov, objavljenih na spletni strani o digitalnih bonih.

Digitalne bone imetniki najpogosteje unovčijo pri nakupu slušalk z mikrofonom, večji delež jih namenijo tudi za nakup prenosnega, tabličnega ali namiznega računalnika ter tipkovnice in miške, je mogoče razbrati iz podatkov nacionalnega portala odprtih podatkov Slovenije Opsi.

Po načrtih bodo digitalni boni pozneje na voljo tudi prebivalcem, starim 55 let in več, in sicer po opravljenem ustreznem brezplačnem izobraževanju s področja digitalnih kompetenc pri izbranih izvajalcih izobraževanj. Ti so v prvi polovici meseca začeli z zbiranjem prijav na izobraževanja, kar pa je marsikje privedlo do težav.

Zanimanje za tečaje je veliko, na voljo pa je le 5000 prostih mest, medtem ko je do izobraževanj upravičenih več kot 700.000 prebivalcev. Marsikdo, ki se je želel prijaviti na izobraževanje, je posledično ostal praznih rok. Po državi je zato na nekaterih prijavnih mestih prihajalo do velikih gneč in prerivanj, zaposleni na prijavnih mestih pa so bili ponekod deležni tudi groženj.

Da zakon o spodbujanju digitalne vključenosti, ki ureja digitalne bone, zagotavlja dovolj denarja zgolj za izvedbo tečajev za 5000 starejših, je v preteklosti večkrat opozorila ministrica za digitalno preobrazbo Emilija Stojmenova Duh. Na vladni službi zato pripravljajo novelo zakona, ki naj bi bila pripravljena v septembru.

Na premajhno število prostih mest ter diskriminacijo starejših pri digitalnih bonih so opozorili tudi v Srebrni niti - Združenju za dostojno starost ter Zvezi društev upokojencev Slovenije.

Vladna služba za digitalno preobrazbo je poleg tega zaznala številne nepravilnosti, povezanimi z izobraževanji. Nepravilnosti so zaznali pri izvajalcu izobraževanj Smart Naris, med katerimi so izpostavili predhodno zbiranje prijav ter spreminjanje časovnih terminov, lokacij in nezakonitih zahtev na prijavnih obrazcih. Pojavlja se tudi dvom, ali morebiti prihaja do nepravilnosti pri izvajanju pogodb tudi pri drugih izvajalcih izobraževanj, so navedli na vladni službi.

Slovenski regionalni razvojni sklad, ki je skrbnik pogodb z izvajalci, je v četrtek na poziv vladne službe odredil začasno ustavitev vseh aktivnosti v povezavi z izvedbo izobraževanj za starejše na področju digitalnih kompetenc.

Z izobraževanji po navodilih ministrice ne bi nadaljevali do razjasnitve pravnega in dejanskega stanja glede morebitnih nepravilnosti pri izboru izvajalcev oziroma nepravilnosti pri izvajanju že sklenjenih pogodb s strani izvajalcev. Končno poročilo o morebitnih nepravilnostih Stojmenova Duh pričakuje do 2. septembra.