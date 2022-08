Policisti so Srba ovadili zaradi kaznivega dejanja umora na izjemno krut ali izjemno zahrbten način, za kar mu grozi od 10 do 50 let zapora.

Duška Tanaskovića, ki ga po neuradnih informacijah sumijo umora Gorana Vlaovića, so privedli v Zadar, kjer bo tamkajšnji preiskovalni sodnik odločal o priporu.

Tanasković se je po besedah njegovega odvetnika doslej branil z molkom in ni razkril motivov ali okoliščin zločina.

S policije so sporočili, da je v četrtek okoli šeste ure zjutraj pred nočnim klubom na plaži Katarelac pričakal 38-letnega Črnogorca in vanj iz neposredne bližine izstrelil naboj iz pištole, nato pa zbežal s kraja zločina. Policisti so ga kmalu ujeli in našli tudi pištolo, iz katere je streljal.

Tanasković je po izjavah prič za medije ustrelil žrtev v glavo, medtem ko so gosti zapuščali klub. Ustreljeni Vlaović je umrl na poti v bolnišnico.

Škaljarci in Kavčani so znani po krvavih medsebojnih obračunih, ki potekajo že leta po vsem svetu. Medsebojni umori so se tako zgodili tudi v Nemčiji, Avstriji in Grčiji.