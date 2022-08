Po Wardovih besedah, je za stavko, potem ko jim je podjetje plače zvišalo za dva odstotka, vodilnim menedžerjem pa izplačalo visoke nagrade, glasovalo 97,6 odstotka njihovih članov.

Poštni delavci bodo stavkali tudi 31. avgusta ter 8. in 9. septembra.

Kot je izpostavil Ward, so delavci povsem izgubili zaupanje v podjetje in upravo. Spomnil je, da je Royal Mail lani zabeležila rekorden dobiček v višini 758 milijonov funtov (897,2 milijona evrov), od česar pa da so nekaj dobili le delničarji in vodilni, delavci pa bore malo.

Glede na to, da jih pestijo visoka inflacija in računi za energijo, se jim zdi tako ravnanje nesprejemljivo.

V družbi so medtem že v četrtek poudarili, da jih bo današnja stavka pahnila v največjo negotovost v 500-letni zgodovini. »Ogrozila bo delovna mesta in zvišanje cen plač. Izgubili bomo milijon funtov dnevno,« so navedli.