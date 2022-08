Šibka burja na Primorskem bo popoldne večinoma ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31, na Primorskem do 33 stopinj Celzija. V soboto dopoldne bo večinoma sončno. Sredi dneva in popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč. Možni bodo tudi močnejši nalivi. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 20, najvišje dnevne od 23 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, ki bodo pogostejše sredi dneva in popoldne. V ponedeljek se bo verjetnost krajevnih padavin nekoliko zmanjšala.

Vremenska slika: Nad srednjo Evropo, vzhodnimi Alpami in severnim Sredozemljem je območje enakomernega zračnega tlaka. Nad naše kraje s šibkimi vzhodnimi vetrovi doteka razmeroma vlažen in topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo ob severnem Jadranu sončno, v Kvarnerju bo še pihala šibka burja. Drugod bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne bodo nastale posamezne plohe in nevihte. V soboto bo dopoldne dokaj sončno, popoldne pa spremenljivo do pretežno oblačno s pogostejšimi plohami in nevihtami.

Biovreme: Danes in soboto bo vpliv vremena na počutje in razpoloženje večine ljudi ugoden.