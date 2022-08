Tožba je po pisanju portala vložena zoper Arna Schusterja, Holgerja Kowarscha in druge člane poslovodstva Adrie od leta 2016, ko je finančni sklad 4K Invest od države kupil nacionalnega letalskega prevoznika. Schuster in Kowarsch sta bila tudi partnerja v 4K Invest. Ko je Adria Airways oktobra 2019 pristala v stečaju, je za njo ostalo več deset milijonov evrov neporavnanih dolgov do dobaviteljev, lizinških družb, letališč, zaposlenih in drugih upnikov.

Odvetniki, ki jih je najel Pustatičnik, so na podlagi revizije oziroma forenzičnega pregleda poslovanja ugotovili, da so nekdanji direktorji kršili insolvenčno zakonodajo, saj naj bi vedeli, da je Adria insolventna, a niso ukrepali. Namesto, da bi od lastnika, sklada 4K Invest, ali zahtevali plačilo obljubljenega dodatnega kapitala ali jo poslali v stečaj, so njene finančne težave reševali s spornimi računovodskimi triki. Zaradi tega so po zakonu odgovorni za plačilo razlike med terjatvami upnikov in premoženjem, ki bo prodano iz stečajne mase.

Toda, kot navaja Necenzurirano, so Nemci v veliki meri zbrisali sledi za seboj, tako da je malo verjetno, da bi našli in zasegli dovolj premoženja za poplačilo upnikov Adrie.

Stečajni upravitelj je sicer že unovčil glavnino stečajne mase nekdanjega slovenskega nacionalnega prevoznika. Prodal le Adrijino spričevalo za letenje, ki ga je na dražbi za 45.000 evrov kupil poslovnež Izet Rastoder, Adrijino letalsko šolo je kupil Inštitut za ustavno ureditev in človekove pravice, ki je v lasti pravnika in predsednika upravnega odbora Nove univerze Petra Jambreka, blagovna znamka je šla v roke državljanu Združenih arabskih emiratov Munifu Otmanu Tarmumu, ki je zanjo odštel 33.400 evrov, upravno stavbo pa je za 4,25 milijona evrov kupila ljubljanska družba Optotek.

A stečajni postopek se še ni končal. Poleg prodaje še nekatere opreme in rezervnih delov je treba namreč prodati tudi še vrsto terjatev, ki jih je imela Adria do različnih družb po svetu. Nekatere so že uspeli izterjati, veliko zadev pa je še odprtih in v različnih sodnih postopkih.