Tekala po avtocesti

Že prejšnji teden smo se zgražali nad tujim voznikom, ki je vozil za reševalnim vozilom, češ da je njegov otrok bolan. A je lagal in bil za to kaznovan. Ta teden pa je policija v zastoju pomagala nemški družini, jo spremila do jeseniške bolnišnice, kjer so pomagali dehidriranemu otroku. A to še ni bilo vse. Izsledili so še dva moška, ki sta tekala (!) po reševalnem pasu sredi avtoceste, pa tudi voznika, ki jima je sledil. Vsem so napisali kazni, ostalim pa svetovali, naj nikar ne sledijo njihovemu zgledu.

Zaradi gneče v napačno smer

Nekaj nevsakdanjega se je pripetilo tudi na dolenjski avtocesti. Zaradi prometne nesreče je v nedeljo pri Grosuplju nastal zastoj, da bi se izognili gneči, pa je nekaj nestrpnih voznikov začelo voziti v napačno smer, na uvoz na avtocesto! Voznik, ki se je želel pravilno vključiti na avtocesto, se jim je moral z vožnjo nazaj umakniti. Bil je zgrožen. Gre za strogo prepovedano in smrtno nevarno početje, ki se v najboljšem primeru kaznuje le z denarno kaznijo med 150 in 1200 evri. Zgodba se je sicer naslednji dan obrnila v nepričakovano smer, saj naj bi voznikom vožnjo po uvozu v napačno smer odredil nek Darsov delavec, a v podjetju o tem niso vedeli nič.

Bežali pred kravami

Gorski reševalci so v gorah blizu Innsbrucka na Tirolskem mrzlično iskali okoli 40 ameriških otrok, starih med osem in 18 let. Ti so namreč z učitelji vred v paniki zbežali pred kravami, na katere so naleteli na pohodu. Nepoškodovane, a rahlo podhlajene so jih odpeljali na pol poti v dolino, tam pa so skrb zanje prevzeli gasilci in policisti.

Zagozdil se je na stopnicah

Če bi izbirali najbolj smotanega lopova, bi se moški iz te zgodbe zagotovo uvrstil v finale. 36-letnik je na parkirišču v središču Madrida ukradel avto, pri čemer mu je lastnik kar zelo pomagal, saj je v njem pustil ključe. Malce nesreče je imel tat že takrat, saj ga je pri dejanju zalotil prijatelj lastnika avta, a se mu je uspel izmuzniti. Od te točke dalje je šlo zanj samo še navzdol. Nekaj kilometrov se mu je še uspelo odpeljati, ko ga je začela loviti policija, pa je pritisnil na plin. Opravilo je bilo zanj dodatno naporno, ker je bil pod vplivom drog. Nespretni šofer je v begu zapeljal kar na avtobusno postajo, naredil nekaj krogov in razbil nekaj izložb, potem pa se odločil, da je najboljša rešitev beg na podzemno železnico. Načrt so mu prekrižale stopnice, na katerih je obstal. Da je bila situacija še slabša, so se zagozdila tudi vrata, tako da se sprva sploh ni mogel skobacati iz avta. Končno se mu je uspelo na svobodo prebiti skozi okno, a so ga policisti vseeno kmalu prijeli. Staremu znancu policije grozi ovadba za več kaznivih dejanj, med drugim za rop, poškodovanje tuje stvari in številnih prometnih prekrškov.

Faranom kradel denar za pornografijo

Prav posebna zgodba pa prihaja z Malte, kjer je katoliški župnik obtožen goljufije pri donacijah cerkvi. V desetih letih naj bi ukradel pol milijona evrov, od česar naj bi jih tretjino zapravil za plačilo obiskov in članarine na pornografskih spletnih straneh. »Bil sem v spolni krizi,« se je Luke Seguna izgovarjal preiskovalcem, krivde pa vendarle ni priznal. Kako in od kod se je pri letni plači okoli dvajsetih tisočakov na njegovem osebnem računu znašlo več sto tisoč evrov, se tako očitno sprašuje tudi on. Vztraja namreč, da ni kradel, pa čeprav so na sodišču že bili predstavljeni dokazi o finančnih malverzacijah z donacijami faranov. Poleg kupa gotovine ima duhovnik v lasti še pet motorjev in dva avtomobila. Toliko o skromnosti, o kateri se na veliko razpravlja na prižnici. Cerkvene oblasti so ga do zaključka sojenja suspendirale. Župnik naj bi »obiral« tudi enega od dementnih faranov, ki mu je dolgo izdajal čeke za več tisoč evrov. Božji odposlanec vztraja, da je šlo le za povračilo denarja, ki da mu ga je v preteklosti sam posodil. Moški je med tem že umrl in tako ne more ne potrditi ne zanikati teh navedb. Mnogo ovčic karizmatičnega župnika še vedno podpira in so prepričani, da mu je nekdo vse te grdobije podtaknil.