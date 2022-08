Kar so želeli in pričakovali, so pri slovenski košarkarski reprezentanci tudi dobili. Na prvi tekmi drugega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo v Celju Estonija ni bila dorasel tekmec gostiteljem, ki so tako v skupini J zabeležili peti uspeh. Selektorja Aleksandra Sekulića in igralce je razveselila tudi zmaga Finske proti Izraelu, saj imajo pred slednjim na tretjem mestu zdaj dve zmagi prednosti. A s tem se zagotovo ne bodo zadovoljili in bodo na nedeljskem obračunu v Münchnu poskušali na lestvici ujeti vsaj Nemce.

Ker je bila tekma proti Estoniji po pripravljalnem obdobju prva, ki je štela zares, je bila napetost v izbrani vrsti v zadnjih dneh nekoliko večja, kot tudi osredotočenost. Obenem pa so v strokovnem štabu igralcem bržkone zabičali, naj vseeno na parketu nekoliko pazijo. Samo v torek sta namreč zaradi poškodb z evropskega prvenstva odpadla Gruzinec Tornike Šengeila ter Španec Sergio Llull, včeraj pa sta v neposrednem obračunu z igrišča odšepala tako Srb Vasilije Micić kot Grk Kostas Antetokounmpo. Estonci so se po uvodnem sodnikovem metu hitro razleteli po igrišču in gostitelje očitno dobili na levi nogi. S hitrim kroženjem žoge so prihajali do odprtih metov in prednosti sedmih točk. Po vstopu v igro Gorana in Zorana Dragića je Slovenija nekoliko umirila goste, Luka Dončić pa je ob koncu prve četrtine poskrbel za vodstvo. Zvezdnik Dallasa je že po uvodnih desetih minutah v statistiko vpisal 10 točk, devet skokov in štiri asistence.

Dodaten zagon s klopi je na začetku druge četrtine Sloveniji dal Klemen Prepelič, ki je s krasnima asistencama zaposlil Zorana Dragića in Eda Murića, prednost evropskih prvakov pa je naraščala iz minuto in minuto. S tem so začeli uresničevati načrt pred tekmo, da čim hitreje povedejo z višjo prednostjo in nato prednost mirno držijo do konca. Z boljšo igro na obeh straneh igrišča je padla tudi vnema Estoncev, ki so bili vse bolj nenatančni pri metih od daleč in izgubljali vse več žog. Ko je po trojki Dončića pred koncem prvega polčasa semafor kazal plus 21 za košarkarje v modrih dresih, je bilo jasno, da je zmagovalec odločen. V nadaljevanju je Slovenija, pri kateri sta izven dvanajsterice pričakovano ostala Luka Rupnik in Jakob Čebašek, kljub težavam Dončića in Gorana Dragića z osebnimi napakami nadzorovala dogajanje in zasluženo prišla do uspeha.

Kvalifikacije za SP, drugi del, 1. krog, drugi tekmi v skupini J: Finska – Izrael 79:73, Švedska – Nemčija 50:67, vrstni red: Nemčija in Finska po 6-1, Slovenija 5-2, Izrael 3-4, Švedska in Estonija po 1-6.