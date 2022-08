»Čeprav je tržna vrednost Cluja večja in je po nekaterih pokazateljih boljši, jim jaz v tem trenutku ne priznavam, da je boljši od Maribora,« je bil pred tekmo sezone za slovenske prvake odločen 59-letni trener Damir Krznar, ki je v ekipi v primerjavi s prvo tekmo v Ljudskem vrtu (0:0) naredil eno spremembo. V ekipo se je vrnil Jan Repas, medtem ko se je mladi Tine Čuk preselil na klop, kjer je bil tudi Nemanja Mitrović, ki ima zlomljen nos. Za obe ekipi je bila to tekma za preživetje. Maribor, ki je imel ob koncu lanskega leta na računu le še pol milijona evrov, je potreboval skoraj tri milijone evrov od Uefa za uvrstitev v skupinski del konferenčne lige (vsaka zmaga v skupini prinaša še 500.000 evrov in remi 166.000 evrov), da bi zapolnil proračun za nemoteno poslovanje. Cluj, ki ima po poročanju romunskih medijev kar 26 milijonov minusa, je evropske milijone potreboval, da bodo sploh preživeli. V skladu s pričakovanji sta oba kluba tekmo začela previdno in od prve minute je bilo očitno, da je to tekma, v kateri bo odločil en gol. Cluj je imel žogo več v posesti, vendar je bil premalo konkreten in prvi je do priložnosti prišel Maribor, ki je bil trden v obrambi in je prežal predvsem na hitre prehode v napad. V deseti minuti je Ivan Brnić v zanj značilnem slogu prodrl po levi strani in se odločil za strel v daljši kot, a se je izkazal Italijan v vrstah romunskega prvaka Simone Scuffet. V nadaljevanju prvega polčasa so bili boljši gostitelji, vendar je bil zbran vratar Maribora Menno Bergsen. Najprej je dobil dvoboj z 19-letnim Emmanuelom Yeboahom po strelu z glavo, nato pa dvakrat s španskim napadalcem Jeftejem Betancourjem, ki se je po spretnem preigravanju znašel iz oči v oči z Nizozemcem v golu gostov.

V začetku drugega polčasa je pri Mariboru v igro vstopil izkušeni Rok Kronaveter in si v 53. minuti pripravil priložnost, a je njegov strel Scuffet odbil v kot. Ko je vse kazalo, da bosta ekipi igrali podaljšek, je Mariborčanom popustila zbranost. Yeboah je v 87. minuti ob neodločni mariborski obrambi stresel prečko, v 90. minuti pa se je gostiteljem obrestovalo metanje žoge iz avta v osrčje kazenskega prostora. Potem ko se je žoga dvakrat odbila, jo je atraktivno s škarijcami v mrežo poslal Hrvat Lovro Cvek, stari znanec slovenskih prvoligaških igrišč, ki je med leti 2014 in 2019 igral za Zavrč, Aluminij in Celje. Maribor je skušal izenačiti v sodnikovem dodatku, ki je trajal kar osem minut, a domače moštvo je brez težav odbilo vse napade. Maribor je znova pokazal največjo bolezen – neučinkovitost, saj je brez zmage že devet tekem. Na šesti zaporedni tekmi (Šerif, HJK, Cluj) v Evropi ni dosegel zadetka (574 minut). Edina dva gola je prispeval Roko Baturina proti Šahtorju iz Soligirska na nevtralnem igrišču v Turčiji. Šok terapija z novim trenerjem Krznarjem ni prinesla uspeha.

Za Maribor so igrali: Bergsen, Žinič (od 93. Vipotnik), Šoštarič Karić, Uskoković, Sikošek, Antolin (od 46. Kronaveter), Vidaković, Repas, Božić, Brnić (od 93. Laušić), Baturina (od 72. Sirk).