Če je bilo še pred koncem prejšnjega tedna v slovenskem odbojkarskem taboru čutiti nekaj negotovosti že zaradi menjave na selektorskem mestu in predvsem zato, ker Tine Urnaut in soigralci že vse od turnirja lige narodov na Poljskem niso odigrali nobene tekme, je po torkovi pripravljalni zmagi nad Iranom zagotovo ni več. Ne le zaradi zmage, tretje v nizu (pred tem so slovenski odbojkarji v Mariboru premagali še Egipt in Turčijo), ampak tudi zaradi igre, ki so jo stopnjevali iz tekme v tekmo. »Vseeno ne moremo biti povsem zadovoljni, saj smo na vseh treh tekmah na trenutke nasprotnikom podarjali točke, česar si na svetovnem prvenstvu ne bomo smeli dovoliti. Takšne napake kakovostni nasprotniki hitro kaznujejo. Zato moramo biti ves čas zbrani in osredotočeni na vsako točko,« kapetan slovenske reprezentance Tine Urnaut vseeno opozarja, da so v njeni igri še rezerve, ki jih bo treba aktivirati že na uvodni tekmi s Kamerunom.

Kamerun, za katerega bo to peto svetovno prvenstvo, največji uspeh pa je dosegel leta 2010 v Italiji, ko si je delil 13. mesto, pred štirimi leti, ko je bilo prvenstvo prav tako v Italiji in v Bolgariji, pa je bil 19. Nastop na letošnjem svetovnem prvenstvu si je priboril z drugim mestom na lanskem afriškem prvenstvu v Ruandi, ko je slavila Tunizija. Zaključne priprave na SP je imel v Mariboru, kjer je odigral tudi dve pripravljalni tekmi s Katarjem in Egiptom. »Iskreno povedano, o Kamerunu sploh ne razmišljamo. Razmišljamo le o nas samih in o zadevah, ki jih moramo delati bolje, da bo naša igra takšna, ki bi nam lahko prinesla čim višjo uvrstitev. To je v tem trenutku najpomembneje,« se z afriško ekipo ne želi obremenjevati kapetan Urnaut.

Pomembni mirnost in zbranost

Zato pa se je z njegovo igro bolj ukvarjalo strokovno vodstvo slovenske reprezentance na čelu s selektorjem Gheorghejem Cretujem, ki je že osvojil srca slovenskih navijačev. »Poznamo njegovo zasedbo, ogledali smo si tudi nekaj tekem kamerunske reprezentance, tako da imamo vse podatke, ki jih potrebujemo. Zagotovo se bomo nanje dobro pripravili, saj ne smemo ničesar prepustiti naključju,« je na kratko o prvem nasprotniku slovenskih odbojkarjev povedal selektor Gheorghe Cretu.

V preteklosti je bil Kamerun že nekajkrat na pripravah v Sloveniji. Leta 2010 je igral tudi dve tekmi s slovensko reprezentanco in obe izgubil z 1:3. Več uspeha je imel pred nekaj sezonami, ko je igral proti ekipi Merkur Maribor. »Proti njim smo osvojili dva niza, proti slovenski reprezentanci pa bi težko prišli do petnajstih točk. To samo govori o tem, da ima Slovenija močnejšo ekipo, vendar pa iz izkušenj vemo, da so prve tekme vedno lahko neugodne. Zato bo zelo pomembno, da bodo fantje mirni in zbrani, kajti kakovost je zagotovo na njihovi strani,« je prepričan Sebastijan Škorc, nekdanji dolgoletni slovenski reprezentant, ki je bil lani pomočnik Alberta Giulianija na evropskem prvenstvu.

Urnaut ima recept za uspeh

Afriški podprvaki, ki jih vodi Guy Roger Nanga, ki je med drugim igral tudi v Franciji in Grčiji, ne bi smeli biti previsoka ovira za slovenske odbojkarje, ki upajo na dober obisk navijačev. Zagotovo bodo med njimi tudi številni gasilci in gasilke iz celotne Slovenije ter pripadniki drugih enot in služb, ki so se nedolgo tega borili z ognjem na Krasu. Vsekakor še ena lepa gesta slovenske odbojkarske reprezentance, ki pa vendarle v teh dneh bolj razmišlja o svoji igri. »Predvsem proti Iranu smo na trenutke prikazali odlično odbojko in to je tisto, kar me pred začetkom prvenstva najbolj veseli. Čeprav je seveda tudi lepo zmagati, sem bil vendarle bolj osredotočen na kakovost naše igre, v kateri je še dovolj prostora za izboljšave. Menim, da smo na prvenstvo dobro pripravljeni, bomo pa morali ob pravem trenutku izbirati prave odločitve. Veliko bo odvisno tudi od tega, kako bomo izpolnjevali taktične zamisli in še kaj,« je še dejal 54-letni Romun Cretu na slovenski klopi.

Najverjetneje bodo tekmo s Kamerunom začeli Dejan Vinčić, Tine Urnaut, Klemen Čebulj, Alen Pajenk, Jan Kozamernik, Tonček Štern in Jani Kovačič. Tekma proti Iranu je potrdila, da slovenska reprezentanca nima le začetne postave, ampak tudi na rezervni klopi igralce, ki jim Cretu lahko zaupa. Ker bo na svetovnem prvenstvu veliko tekem, je to še toliko pomembneje. V skupini D se bodo Slovenci slovenski pomerili še s Francijo, aktualno olimpijsko prvakinjo in zmagovalko letošnje lige narodov (v nedeljo ob 20.30), in Nemčijo (v torek ob 20.30), ki je bila pred osmimi leti na Poljskem tretja na SP. Toda o teh tekmah bodo, kot pravi Urnaut, razmišljali šele po današnji tekmi s Kamerunom. »Točka za točko, niz za niz, tekma za tekmo. To je edina pot, ki pelje do rezultata,« poudarja Korošec, ki bo 3. septembra, prav na dan tekme osmine finala, seveda, če se Slovenija vanj uvrsti, praznoval 34. rojstni dan.