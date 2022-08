Ravno te države pa so med večjimi izvozniki kmetijskih pridelkov v Evropi. Nižje količine poletnih pridelkov in povečanje porabe električne energije za hlajenje gospodinjstev pa se lahko zrcalijo v dodatnih inflacijskih pritiskih in negotovosti pri oskrbi z hrano. Pred kratkim je izšlo poročilo evropskega observatorija za sušo, v katerem ugotavljajo, da nižja gladina rek občutno zmanjšuje proizvodnjo elektrike v hidroelektrarnah in sposobnost hlajenja sistemov jedrskih elektrarn. V avgustu se je suša v nekaterih regijah Evrope še zaostrila, medtem ko so v nekaterih delih Evrope nevihte povzročile škodo in izgubo kmetijskih pridelkov. Pričakujejo, da se bodo trenutne razmere v obliki bolj toplih in manj vlažnih mesecev zavlekle do novembra.

Po drugi strani pa se s sušnim obdobjem srečujejo tudi na Kitajskem. Rekordno visoke temperature in huda suša so zmanjšale oskrbo z energijo in vodo za milijone ljudi po državi in vzbudile dodatne strahove glede negativnih posledic za gospodarsko rast. Hidroelektrarne proizvajajo občutno manj elektrike, zato je Kitajska uvedla vrsto ukrepov za varčevanje z energijo in boj proti suši, kot so ugašanje oglaševalskih luči na javnih površinah, omejevanje porabe električne energije v tovarnah in ustvarjanje umetnega dežja. V provinci Sečuan so električno energijo, namenjeno tovarnam, preusmerili v gospodinjstva, v državnih uradih pa so uvedli omejitve pri hlajenju prostorov. Zaradi nizke gladine rek trpijo tudi rečne logistične povezave med mesti in pristanišči, zaradi česar prihaja do podaljšanih dobavnih rokov.

Tudi v ZDA občutijo posledice sušnega poletja. V jugovzhodnem delu države pričakujejo, da bodo pridelali 40 odstotkov manj bombaža, zaradi izsušenih zajetij vode na pašnikih pa so bili mnogi živinorejci primorani umakniti živino nazaj v hlev. Manjši pridelek bombaža lahko povzroči dodatno inflacijo v tekstilni industriji, medtem ko živina v hlevih povzroča višje stroške pridelave mesa. Videti je tudi, da je v Indiji in Bangladešu padavin še preveč. Reke že od maja letos poplavljajo v različnih provincah na severovzhodu Indije in v Bangladešu. Zaradi poplav je prizadetih več milijonov ljudi in več sto tisoč hektarjev kmetijskih površin. Med večjimi kmetijskimi izvoznimi pridelki Indije je riž, medtem ko je Bangladeš med večjimi izvozniki tekstila in oblačil. Letošnje leto bo čudovita priložnost za prebivalce Zemlje, da pokažemo dobro plat človeštva s solidarnostjo in meddržavno pomočjo. V obdobju težkih podnebnih razmer se povečuje tudi zavedanje glede pomembnosti doseganja zastavljenih podnebnih ciljev.