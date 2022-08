Elitna nogometna liga prvakov je znova dobila protagoniste, najboljših 32 ekip, med katerimi pa znova ni slovenske. Še več, s področja nekdanje Jugoslavije je veliki preboj med najboljše uspel le Dinamu iz Zagreba, ki je bil z žrebom nagrajen do te mere, da bo nastopal v atraktivni skupini E skupaj z Milanom, Chelseajem in Salzburgom, za katerega bo žogo brcal Benjamin Seško. Na delu bodo še trije Slovenci, Kevin Kampl v dresu Leipziga bo v skupini F meril moči skupaj z branilcem naslova Realom Madrid, Šahtarjem iz Donecka in Celticom, Samir Handanović bo z Interjem iz Milana v močni skupini C skupaj z Bayernom, Barcelono in Viktorio Plzen, nasprotniki Jana Oblaka v dresu madridskega Atletica v skupini B pa bodo Porto, Bayer iz Levercusna in Brugge.

V igri je ogromno, ne samo prestiža, temveč tudi denarja. Skoraj 16 milijonov evrov si je z uvrstitvijo v skupinski del zagotovil vsak izmed 32 klubov, da je zaslužek lahko še občutno višji, je v lanski sezoni dokazal prvak, saj je na račun kluba iz Madrida kapnilo neverjetnih 82,2 milijona evrov. Prestižna nagrada za najboljšega nogometaša minule sezone je pričakovano romala v roke Karima Benzemaja, ki je med drugim Realu pomagal do 14. naslova evropskega prvaka. Napadalec je v glasovanju prehitel vratarja svojega kluba Thibauta Courtoisa in igralca angleškega prvaka Manchester Cityja Kevina de Bruyneja. Najboljša igralka po izboru Uefe je Španka Alexia Putellas (Barcelona). Priznanje za najboljšega trenerja ženske ekipe je dobila selektorica evropskega prvaka Anglije Sarina Wiegman, najboljši trener moške ekipe pa je postal strateg branilca naslova v ligi prvakov, ItalijanCarlo Ancelotti, ki je po razglasitvi dejal: »V lanski sezoni je v moštvu vlada neverjetna kemija med izkušenimi in mladimi nogometaši, do naslova prvaka pa so nam pomagali tudi neverjetni navijači. Kamir ni zgolj izjemen nogometaš in napadalec, temveč tudi človek, ki se iz dneva v dan s svojim delom dokazuje na treningih. Je vodja moštva tudi v slačilnici in moj zelo dober prijatelj. Srečni smo, da ga imamo ob sebi.«

Skupinski del lige prvakov se bo začel 6. in 7. septembra, končal pa 1. in 2. novembra, finale pa bo v Istanbulu 10. junija. V osmino finala bosta napredovali po dve najboljši ekipi iz vsake skupine, tretjeuvrščene pa se bodo prebile v kvalifikacije za osmino finala evropske lige, kjer bodo njihovi tekmeci drugouvrščene ekipe iz skupinskega dela evropske lige.

Dinamo Zagreb se je izognil enajstmerovkam Dinamo Zagreb, Koebenhavn in Glasgow Rangers so zadnji trije klubi, ki so si skozi kvalifikacije priigrali nastop v skupinskem delu lige prvakov. Najbolj dramatično je bilo v Zagrebu, kjer je Dinamo šele po podaljških premagal Bodo/Glint s 4:1 (Slovenec Nino Žugelj še ni imel pravice nastopa za norveškega prvaka, ker je v kvalifikacijah že igral za Maribor) in napredoval s skupnim izidom 4:2. Dinamo je bil odličen v prvem polčasu, ko je povedel z 2:0 (Oršić, Petković), gostje so izid znižali v drugem polčasu in ker je bil skupni izid 2:2, so igrali podaljšek. Ko je že kazalo na enajstmetrovke, je Dinamo po protinapadih dosegel gola v 117. (Drmić) in 120. minuti (Bočkaj). Potem ko se je Dinamo osmič uvrstil v ligo prvakov, je trener Ante Čačić povedal: »Hvala igralcem, ki so poskrbeli, da sem najbolj ponosen človek na svetu, saj sem z Dinamom drugič prišel v ligo prvakov. V prvem polčasu smo bili odlični, tekmec je v drugem polčasu potrdil kakovost in tedaj smo trpeli. Vseskozi smo verjeli v uspeh. V ligi prvakov se bomo sramovali stadiona, ki ni na ravni tekmovanja, v katerem bomo igrali.« Povratna tekma med Trabzonsporjem in Koebenhavnom se je končala 0:0, napredovanja pa so se veselili Danci, ki so na prvi tekmi zmagali z 2:1. Junak zmage Glasgow Rangers na gostovanju v Eindhovnu z 1:0 (prva tekma 2:2) je bil hrvaški napadalec Antonio Čolak. Lani je z goli v dresu švedskega Malmoja izločil Rangers iz lige prvakov, letos ga je z dvema golom vanjo popeljal. Navijači Eindhovna so naredili vse, da bi zmedli igralce škotskega kluba, saj so v noči pred tekmo poskrbeli za ognjemet pred njihovim hotelom, na poti na stadion pa so zaustavili tudi njihov avtobus. jo