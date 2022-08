Prvi v nizu dogodkov pod sloganom V Celje po veselje je minil v prijetnem vzdušju, v mestu pa je bilo tudi pozno popoldan čutiti živahen utrip, čeprav se običajno ob teh urah že umirja. »Lepo je videti otroke, kako se igrajo in vidno uživajo ob različnih animacijah. Sama za to, da se bo kaj posebnega dogajalo, prej nisem vedela in sem prijetno presenečena. Seveda pa se bo najin obisk mesta, kamor sva se s hčerkico odpravili po nakupih, nekoliko podaljšal. A se bova tudi v prihodnje radi odpravili v mesto, če se bo dogajalo kaj podobnega,« nam je povedala Renata, medtem ko je njena hčerkica Lea skupaj z drugimi otroki lovila mehurčke, ki jih je bilo vedno več. Animator je imel za to pripravljeno milnico in krajše in daljše pripomočke, s katerimi so nastajali milni mehurčki. Sprva so bili ti večji, potem manjši, a jih je bilo tudi vse več. »Vi pa boste rekli: mami, mami, preveč je milnih mehurčkov, ne moremo vseh preluknjati in poloviti,« je animator v cirkuški opravi nagovarjal otroke na celjski zvezdi. Na drugem prizorišču, znanstveni ploščadi dvorišča Tehnopark, pa so otroci spoznali robotka Photona, videli orjaški milni mehurček, izdelovali tako imenovane slime in od blizu videli različne znanstvene trike, s katerimi je mogoče zanetiti ogenj brez vžigalic. »A tega nikar ne počnite doma,« je ob tem, ko je z mešanico sladkorja in sode bikarbone nastala tako imenovana ognjena sladkorna oziroma faraonova kača, svaril najmlajše Ciril Kink iz Tehnoparka. Pokazal je tudi, kako se napihne balon, ne da bi vanj pihali, kar mu je uspelo s pomočjo sode in kisa. »Kemija je zanimiva reč, a je lahko tudi nevarna, če poskuse izvajamo na lastno pest in smo preveč radovedni,« je posvaril Kink številne prisotne. V Likovnem salonu so najmlajši lahko izdelali svojega zombija, medtem ko so si starši lahko v Galeriji sodobne umetnosti ogledali razstavo Premiera 2022.

Ponudniki ponujajo popuste

Tako pestro bo v Celju vsak torek vse do konca septembra, vsi dogodki pa so brezplačni. »Gre za poskus v mesto privabiti cele družine, tako starše kot otroke,« pravi Maja Voglar, direktorica Zavoda Celeia, ki je tudi sama obiskala vse točke v mestu, kjer se je kaj dogajalo. »Glede na to, da je za nami prvi tak dogodek in da smo imeli tudi srečo z vremenom, sem nad obiskom prijetno presenečena. Prihodnji torek bodo seveda na vrsti druge vsebine, da se ne bi preveč ponavljali in bodo otroci sami prosili starše, da gredo v mesto pogledat, kaj neki se bo dogajalo,« še pove Voglarjeva. In doda, da so v projekt vključili tudi različne ponudnike v mestu. Nekateri bodo ponujali različne popuste, kupci, ki bodo izpolnili kupone, pa bodo lahko sodelovali v žrebanju, in če bodo izžrebani, jim bodo znesek nakupa povrnili. »Vse to z namenom, da bi bilo mesto bolj prijazno in privlačno za vse in bi čim več ljudi raziskalo knežje mesto,« sklene Voglarjeva.