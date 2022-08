Počitniške evforije je bolj ko ne konec, čas je za skok v bridko realnost, ki nas čaka v prihajajočih mesecih. Vsaj tako napovedujejo politične eminence, ki se nedvomno spoznajo na uvid v prihodnost.

Golob najavil najhujšo zimo vseh časov

»Pred nami je najhujša zima vseh časov v Evropi, kar se cen tiče,« je v oddaji Odmevi na državni televiziji vzneseno napovedal predsednik vlade Robert Golob in ljudstvu obljubil, da bodo milostni do svojih sodržavljanov in da jim bodo znižali stopnjo DDV za hrano. Da bomo bolj tenko piskali, napovedujejo tudi vlakovodje kompozicije, sestavljene iz nemško-francoskega vlaka, s katerim Slovenci nadvse radi potujemo ali pa se vsaj trudimo, da bi. A na tem zimskem vlaku se bomo, kot že napovedujejo naši vladarji, gotovo znašli. Predsednik galskih petelinov Emmanuel Macron je denimo ob koncu počitnic nagovoril ministre vlade in francoskemu narodu popihal na dušo z besedami, da je »konec gotovosti, preobilja in brezskrbnosti, v naslednjih mesecih nas čakata trud in žrtvovanje«, je po poročanju Reutersa dejal v slovesnem tonu in še pristavil, da je svet pred velikim preobratom. Tudi v Nemčiji sta po novem za zimske razmere predpisana neomajni red in disciplina, saj je gospodarski minister Robert Habeck razkril, da bodo od septembra naprej javne prostore lahko ogrevali na največ 19 stopinj, tam, kjer delavci opravljajo naporno fizično delo, pa bo ogrevanje omejeno na 12 stopinj. Je pa ohrabril prebivalstvo, da vlada ne želi meriti temperature v spalnicah in da te vrste osebna svoboda, kar se tiče spalne in delovne temperature, ostaja. Glede na vse povedano ni nič čudnega, da so se naši zvezdniški prijatelji že začeli oboroževati z nujno potrebno municijo za obračunavanje z bridko zimo. Eden prvih, ki se je javno izpostavil in dal vedeti, da nas čakajo težki dnevi, je modrijan Blaž Švab, ki ga, po zapisanem v reviji Suzy, mnogi poznajo le kot veseljaka in vedno nasmejanega frontmana glasbenega sestava Modrijani, a se odlično znajde tudi v vlogi partnerja in očeta, tu in tam pa rad zaide tudi na domači vrt, ki je letos kljub sušnemu vremenu bogato obrodil. »Pomembno je, da čim več hrane pridelamo sami,« je dejal Blaž. Kot so še pripisali v Suzy, je Blaž na svoje pridelke neizmerno ponosen, saj se zaveda, da živimo v hudih časih, ko je vsaka domača dobrota še toliko dragocenejša. Kadar vrt ni bogato založen, pa prisega na kupovanje dobrot pri okoliških kmetih, so ga dali vsem za zgled.

Saška Lendero ima pomivalni stroj

Prava sprememba, in to še pred napovedanim velikim preobratom, je že doletela Saško Lendero, ki je javno naznanila, da so za njeno družino nastopili dnevni neizmernega veselja, ker so dobili pomivalni stroj. Prej je namreč posodo pomivala na roke. V Svetu 24, kjer so objavili to radostno novico, je Saša podrobno obrazložila, zakaj je do pred kratkim to zahtevno kuhinjsko opravilo opravljala brez pomoči gospodinjskega aparata. »Pomivalnega stroja nismo imeli, ker ko sva si z Miho pred dvaindvajsetimi leti začela ustvarjati dom v zgornjem nadstropju hiše mojih staršev, nisva imela skoraj nič denarja. Kuhinja je bila precej majhna, predvsem pa ni bila pametno projektirana. Kasneje denar ni bil več problem, a kuhinja je ostala, kakršna je bila, zato še vedno ni bilo prostora, da bi ji dodali pomivalca. Zdaj sem presrečna, ker obnavljamo stanovanje, in prav danes mi bodo priklopili tudi pomivalni stroj,« je pripovedovala Lenderova in še navdušeno pripomnila, da teh dvajset in nekaj let ročnega miljenja posode ne bo pogrešala. »Med drugim bom lahko ves čas nosila poročni prstan,« je še še povedala, saj ga je prej pred ročnim pomivanjem posode največkrat snela, ker ji je malce prevelik in se je bala, da bi ga izgubila. Tudi večna manekenka in model Nina Gazibara se je v medijih razgovorila o svojem odnosu do najnovejše tehnologije in izdala, da je v osemdesetih letih, ko so se pojavili računalniki, tudi sama opravila tečaj, kako se spopasti s tehnološkimi novostmi, a takrat še ni bilo interneta, družbenih omrežij in različnih blogov, dandanes pa jo moti predvsem to, da se ljudje fotografirajo in nato z različnimi aplikacijami spreminjajo videz. »Sama tega ne znam delati. To popravljanje sem lani doživela pri prijateljici. Bila sem minimalno naličena, ona pa nič, ker je pripravljala kosilo. Predlagala je, da bi naredili eno fotografijo za spomin. Vprašala sem jo, ali se ne bo vsaj malo naličila, a mi je odvrnila, da se bo naknadno z aplikacijo. Meni je bilo to smešno, nekako tuje. Rekla sem ji, ali mi pokaže, kako to naredi, pa ni hotela,« je o današnjih lepotnih trikih razglabljala Gazibarova. Koliko truda je potrebnega za eno samo fotografijo s čudovitim ozadjem, pravo svetlobo in brezhibno pozo, ki jo pošlješ v svet in splet, kar nikakor ni mačji kašelj, pa so svojo bralno skupnost poučili v reviji Lady. Po njihovi pripovedi je to na lastni koži izkusila balerina Ana Klašnja, ki je sicer uživala na oddihu na hrvaškem otoku Silba, a je na eni od plaž na velikih in neudobnih kamnih pod svojim telesom morala napeti vse sile in mišice, da se je obdržala v pozi, ki si jo je zamislila. Kot jim je zaupala Ana sama, je potrebovala kar nekaj časa, da je fotografija uspela, ob tem pa se je nasmejala vsem neugodnim trenutkom, ko se je trudila, da bi bila videti brezhibno. »To ji je na koncu uspelo, Ana pa je dodala, da se je, kljub temu da je vrhunska športnica, nerodno kobacala po plaži,« so še dodali.

Urška Klakočar Zupančič piše knjigo o kugi v Sloveniji

Veliko dela je imela med preživljanjem počitnic tudi predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič, le da ne s poziranjem, temveč s pisanjem svoje nove knjige. Kot so sporočili v Slovenskih novicah, je po literarnem prvencu Gretin greh med državnozborskimi počitnicami sklenila končati svojo drugo knjigo, ki jo je sicer začela pisati že pred časom, a ji je za ustvarjanje zaradi obveznosti v politiki zmanjkalo časa. Je pa zato našla čas, da je zainteresirani javnosti izdala, o čem teče beseda v njenem drugem leposlovnem delu. »Roman še ni končan, gre za obsežno delo, vsebina pa je postavljena v sredino 17. stoletja, ko so slovenske kraje prizadele epidemije kuge, ki so se sporadično pojavljale v tistem času. V zgodbo poskušam na razumljiv način vplesti resnične zgodovinske dogodke in nekatera dognanja krščanske teologije ter filozofije,« je razkriva avtorica in napovedala, da bo pisanje nove knjižne uspešnice predvidoma končala oktobra, izšla pa naj bi v začetku prihodnjega leta. Na spletnem mestu žurnal24.si pa so razkrili še eno novico, ki jo lahko uvrstimo med pomembne zgodovinske fenomene. Andrej Šifrer, ki je letos praznoval okroglih 70 let, kot so izpostavili, jim je razkril, da bodo ob tej njegovi častitljivi obletnici v kranjski Prešernovi hiši pripravili razstavo, namenjeno njegovi glasbeni poti. Kot so še zapisali, se bo prvič v zgodovini dežele Kranjske zgodilo, da je muzej odprl vrata še živečemu avtorju in pevcu, zato so namenili vse pohvale Gorenjskemu muzeju, ki bo Šifrerjevo življenjsko avanturo razkazoval kar cel mesec – do 25. septembra. Za konec so njihov javni razglas o nadvse pomembnem dogodku podkrepili še z retoričnim bombončkom in zapisali:»Kdo bi si mislil – Andrej pa k'r v muzej!«