Roko potrebuje, ja, roko!

Duhoviti gorenjski policisti so na družbenem omrežju objavili fotografijo zares neprimerne vožnje supa na strehi prestižnega belega avtomobila. Voznik je z eno roko obračal volan, z drugo pa držal sup na strehi. Ker ga ni držalo nič drugega! Hudomušni policisti so ob tem javnost poprosili za kontakt gospoda Thinga iz družine Adamsovih (tista roka, ki kolovrati naokoli v tej bizarni grozljivi komediji). »Vsaka dodatna roka bi prav prišla,« so še zapisali. Policisti so temu dodali še resno opozorilo o kršenju pravil cestnega prometa in predvideni kazni. Mi pa dodajamo, prav nič hudomušno, da bi temu vozniku res prišla prav še kakšna roka. Pa ne za držanje supa na strehi, pač pa tista, ki bi mu primazala eno vzgojno okrog ušes.