Žarko Pejanović - Knele se je v ponedeljek okitil z nazivom prvaka v poležavanju oziroma ležanju, ki so ga v Črni gori letos organizirali že dvanajstič zapored. Osemintridesetletnik je bil na svoj uspeh ponosen. »Ni bilo težko. Verjemite mi, še ogrel se nisem,« se je zasmejal po 60 urah napornega preizkusa, v katerem je premagal osem sotekmovalcev. Možakarja je sproščenost kaj kmalu minila, saj je dan pozneje vdrl v redakcijo dnevnega časopisa Dan, fizično napadel več zaposlenih, dva lažje poškodoval, v prostorih pa za seboj pustil pravo razdejanje. Policisti so ga prijeli in odvedli, v poročilu pa zapisali, da se je najprej zagnal na oglasni oddelek, nato napadel tehničnega urednika, razbil steklo in del inventarja. Kaj mu je tako dvignilo tlak? Ravno članek o tekmovanju, v katerem so ga označili za največjega »džabalebaroša«, lenuharja, kar je sicer že od samega začetka tekmovanja ustaljen izraz za zmagovalca. Pravzaprav so ga v naslovih uporabili skorajda vsi črnogorski portali, a je bila redakcija Dana Pejanoviću očitno najbližje in je nanjo stresel ves svoj bes.

Rekord – 117 ur ležanja

Tradicionalno, že dvanajsto tekmovanje v maratonskem ležanju je tudi letos potekalo v Breznem v Črni gori. Najbolj napeto je bilo v finalu, v katerem sta se v ležanju pomerila zmagovalec Knele iz Zabjela in Vuk Koljenšić iz Danilovgrada. Po neuradnih informacijah so potekali celo pogovori, da bi si naslov prvaka delila, a je na koncu kot najbolj sproščeni vendarle zmagal Pejanović. Največja težava je, če te med tekmovanjem pride podpirat družina, pravi. »Ko pridejo prijatelji, je zabavno, če pride družina, pa se je treba potruditi, da ne vstaneš,« je zmagovalec delil svoja opažanja. Izziv je bil kot nalašč, saj da je v vročini najbolje ležati prav v hladni senci. »Naše je tisto, po kar smo prišli. Najboljši v vsem,« je še povzel 60 ur trajajočo izkušnjo.

Tekmovanje, edino tako v Evropi, se je začelo že v soboto. Cilj prijavljenih, ki so prišli celo iz Beograda, je bilo podrtje rekorda, ki ostaja pri 117 urah ležanja oziroma pri štirih dneh in 21 urah. Pravila so dokaj enostavna – dovoljeno je vse razen vstajanja, na vsakih osem ur pa smejo iti na stranišče. Smejo piti in jesti, tudi brati, lahko uporabljajo računalnik in telefon. »V Podgorici je vroče, zato zadnje dni nisem dobro spal. Sem sem se prišel naspat,« se je, preden je legel pod javor, za lokalni medij Glas Zabjela pošalil poznejši zmagovalec Žarko. Domov je odnesel 350 evrov gotovine, pa nagrade, kot so spust z raftom, vikend v etnovasi, kosilo za dve osebi … Tekmovanje je humoren odziv na stereotip, da so Črnogorci leni in jim delo ne diši.