Prva gorska etapa na Vuelti 2022 se je začela v glavnem mestu Baskije Bilbau. Kolesarji so se v slabem vremenu podali na 181,2 kilometrsko pot do ciljnega vzpona na Pico Jano. Pred ciljnim vzponom so kolesarji opravili še z dvema vzponoma, enem druge kategorije in enem prve.

V začetku dneva se je izoblikovala skupinica desetih ubežnikov. Na predzadnjem vzponu je napadel Mark Padun (EF Education-EasyPost), ki si je privozil minuto prednosti, a to ni bilo dovolj za etapno zmago. Še več moči med ubženiki je imel Jay Vine, ki se je v lov za Padunom podal na začetku zaključnega klanca na Pico Jano (12,6km, 6,5%). Vine je ujel Paduna in ga prehitel, uspelo pa mu je zadržati tudi 15 sekund prednosti pred zasledovalci iz skupine kapetanov.

V glavnini je napad pripravljala ekipa Quick-Step Alpha Vinyl, ki dela v službi Remca Evenepoela. Močan tempo pred zaključnim vzponom je navil svetovni prvak Julian Alaphilippe in tako začel loviti vodilne kolesarje dirke. Prvi je ob začetku klanca sicer napadel Simon Yates (BikeExchange-Jayco), kar pa je bila voda na mlin za mladega Belgijca. Pokril je napad Britanca in nato nadaljeval v slovitem tempu. Sedem kilometrov do cilja Primož Roglič ni mogel več slediti tempo velikemu rivalu na letošnji Vuelti, težave so imeli tudi ostali. Evenepoelu je sledil zgolj Enric Mas (Movistar), ki je skupaj z Evenepoelom prišel vse do ciljne črte.

Dvojica je že ogrožala tudi Avstralca v ospredju, a ga v izjemno slabem vremenu ni uspela ujeti. Vseeno pa je Belgijec dobil veliko nagrado, saj je z izjemno predstavo prišel do majice vodilnega na dirki. Primož Roglič je v ozadju lahko le čim bolj blažil nastalo škodo. V cilj je prikolesaril na petem mestu, za novo rdečo majico pa je zaostal minuto in 22 sekund. To pomeni da ima v skupnem seštevku v boju za četrto zaporedno zmago minuto in sekundo zaostanka za Evenepoelom. Drugi je Rudi Molard, ki je majico vodilnega nosil danes, tretji pa je Španec Enric Mas.