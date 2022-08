Kot so v sporočilu za javnost pojasnili v skladu, so v torek od ministrice za digitalno preobrazbo Emilije Stojmenove Duh prejeli dopis s pozivom za začasno ustavitev vseh nadaljnjih aktivnosti v zvezi z izvedbo izobraževanj pri vseh izvajalcih.

Vladna služba je namreč ob ugotovitvi, da pri izobraževanih prihaja do številnih nepravilnosti, izrazila pričakovanje po dodatnih pojasnilih in usmeritvah, zaradi česar je bil v sredo izveden sestanek predstavnikov službe in sklada, danes pa je sklad prejel nov poziv, pri čemer njegovih podrobnosti v sporočilu za javnost ni razkril.

So pa v skladu danes vsem izbranim izvajalcem poslali poziv k takojšnji začasni zaustavitvi vseh nadaljnjih aktivnosti v zvezi z izvedbo izobraževanj.

Seznam izvajalcev izobraževanj za starejše je bil sicer objavljen v začetku meseca, mesta pa so se hitro zapolnila. Po poročanju nekaterih medijev je na nekaterih vpisnih mestih po državi nastala velika gneča, zaradi majhnega števila prostih mest pa je prihajalo tudi do prerivanj. Nekatera izobraževanja so se medtem že začela.

Vladna služba in sklad sta že večkrat opozorila na nepravilnosti, povezanimi z izobraževanji starejših. Te so denimo zaznali pri izvajalcu izobraževanj Smart Naris, in sicer od predhodnega zbiranja prijav do spreminjanja časovnih terminov, lokacij in nezakonitih zahtev na prijavnih obrazcih (povrnitev stroškov izobraževanja v primeru neudeležbe).

Po navedbah vladne službe se pojavlja dvom o pravilnosti celotnega izbirnega postopka za dodelitev sredstev v okviru javnega razpisa ter dvom, ali morebiti prihaja do nepravilnosti pri izvajanju pogodb tudi pri drugih izvajalcih izobraževanj.

Z izobraževanji po navodilih ministrice ne bi nadaljevali do razjasnitve pravnega in dejanskega stanja glede morebitnih nepravilnosti pri izboru izvajalcev oziroma nepravilnosti pri izvajanju že sklenjenih pogodb s strani izvajalcev. Končno poročilo o morebitnih nepravilnostih Stojmenova Duh pričakuje do 2. septembra.

Sicer pa se je več starejših zaradi izobraževanj v zadnjem času obrnilo tudi na varuha človekovih pravic. Kot so sporočili iz njegove pisarne, starejši zatrjujejo, da so diskriminirani pri dostopu do digitalnih bonov 22, saj za prebivalce, stare 55 let ali več, pri unovčenju bonov velja dodaten pogoj.

V primerjavi z drugimi (mlajšimi) upravičenci se morajo namreč udeležiti izobraževanja s področja digitalnih kompetenc. Prav tako zanje velja prepoved združevanja bonov s svojimi (zunaj)zakonskimi partnerji, otroki, vnuki, brati in sestrami.

Več predlogov za obravnavo diskriminacije pri dostopu starejših do digitalnih bonov je prejel tudi zagovornik načela enakosti. V njegovi pisarni zato pripravljajo celovito pisno oceno diskriminatornosti zakona o spodbujanju digitalne vključenosti.