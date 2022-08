Nepreslišano: prof. dr. Mojmir Mrak

Kot že leta poudarjam, bo imela Slovenija enako usodo kot evrsko območje oziroma še bolj specifično Nemčija. Če vzamemo, da se bo vojna v Ukrajini nadaljevala, je zelo realno, da bo Nemčija res zašla v recesijo. Vemo pa, kaj to pomeni za nas. Verjetno bo gospodarska rast prihodnje leto bistveno nižja, kot je zdaj. Ob tem pa smo mi letos zelo zadovoljni tudi z velikimi prilivi v državni proračun. To je zelo zanimivo, saj so bili ti v velikem delu posledica zvišane inflacije. Država najprej od inflacije pridobiva skozi prihodke, odhodki iz proračuna pa pridejo na vrsto v nadaljevanju, ker bo treba povišati subvencije in drugo, in tega je bilo doslej še malo. Jasno je, da bo izdatkov bistveno več v prihodnje. Tudi julija sem na sestanku pri premierju povedal, da bi bil zelo pazljiv pri nižanju DDV. To pa zato, ker gre za nekatere pomembne stvari, zlasti pri nafti. Če kdo pričakuje, da se bo cena nafte v prihodnje bistveno znižala, se po mojem mnenju moti. Če pa se ne bo pocenila, tudi ni razloga, da zdaj začasno nižaš proračunske prihodke, razen če misliš, da imaš v proračunu preveč sredstev.