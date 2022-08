24. avgust obeležuje 31. obletnico neodvisnosti Ukrajine. Ta dan žal zaznamuje tudi šest mesecev, odkar je ruska vlada sprožila neizzvano obsežno invazijo na Ukrajino, napad, ki je bil tako šokanten za mednarodno skupnost, da ga je generalna skupščina ZN odločno obsodila in je spodbudil dve dodatni državi, da zaprosita za članstvo v zvezi Nato.

Ostati moramo enotni v naši podpori suverenosti, demokraciji in evropskim prizadevanjem Ukrajine. Ruske sile so zagrešile vojne zločine in grozodejstva, njihova vojna v Ukrajini pa bo v prihodnjih letih negativno vplivala na svetovno preskrbo s hrano in svetovno gospodarstvo.

Odziv sveta na vojno Vladimirja Putina proti Ukrajini je bil tako pristen in je ganil toliko ljudi, ker smo pri tej vojni skoraj vsakodnevno videli dokaze o nasilju, uničenju, opustošenju in smrti. Obstajajo tudi dokazi, da namerava Rusija poskusiti s silo priključiti dodatno ukrajinsko ozemlje. Priključitev s silo bi bila huda kršitev ustanovne listine ZN in ne bomo dovolili, da bi bila izvedena nekaznovano ali brez posledic. Nobena država ne bi smela spreminjati meja svoje sosede.

Združene države podpirajo številne mednarodne preiskave grozodejstev v Ukrajini, vključno s preiskavami, ki jih izvajajo Mednarodno kazensko sodišče, Združeni narodi in Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi. Združene države so pripravljene podpreti nacionalna sodišča po vsem svetu, ki imajo pristojnost nad posamezniki, obtoženimi mednarodnih zločinov.

Posledice ruske vojne niso omejene na Ukrajino. Ruska agresija je zamajala svetovno trgovino z žitom in ogrozila varnost preskrbe s hrano za številne prebivalce. Kriza je prav tako pospešila dvig inflacije in maloprodajnih cen po vsem svetu.

Združene države še naprej podpirajo vsa prizadevanja, da bi ukrajinska hrana dosegla svetovne trge. Še naprej bomo uporabljali forume, kot je G20, da bi pritisnili na Rusijo, naj se drži nedavnega dogovora, ki zagotavlja tranzit pošiljk hrane iz ukrajinskih črnomorskih pristanišč. Zaradi predrznega ruskega napada na pristanišče Odesa le 24 ur po sklenitvi tega dogovora ter nadaljevanja napadov na prometno in kmetijsko infrastrukturo bo mednarodni pritisk za sprostitev ukrajinskega izvoza hrane še naprej odločilen.

Kljub ogromni škodi, ki jo je Vladimir Putin povzročil Ukrajini in svetu, je namen sankcij Združenih držav ter naših partnerjev in zaveznikov prisiliti Kremelj, da ustavi nasilje, sankcije pa že kažejo posledice na ruskem gospodarstvu, zaradi česar je moral Kremelj sprejeti edinstvene (in nevzdržne) ukrepe za preprečitev znatne škode. Medtem ko sankcije še naprej slabijo Putinove bojne zmogljivosti, ukrajinske sile uspešno branijo svojo državo in ukrajinski narod je bolj enoten kot kdaj koli prej.

Od začetka obsežne ruske invazije v februarju se je Združenim državam pri zagotavljanju varnostne pomoči Ukrajini pridružilo več kot 50 držav. Skupaj pospešujemo pošiljanje še več orožja, ki ga Ukrajina učinkovito uporablja za svojo obrambo. Odkar je Rusija 24. februarja sprožila svojo neupravičeno vojno proti Ukrajini, so Združene države namenile skoraj 10 milijard dolarjev varnostne pomoči.

Ukrajinska civilna družba je okrepila svoja humanitarna prizadevanja, zagotavljanje pomoči in obnovo skupnosti. Humanitarni delavci, med katerimi je večina Ukrajincev, delujejo v vseh 24 regijah in nudijo pomoč skoraj 12 milijonom ljudi. Združene države podpirajo njihova prizadevanja z več kot 1,2 milijarde dolarjev humanitarne pomoči samo letos. Prav tako bomo še naprej sodelovali z mednarodno skupnostjo pri pomoči za obnovo Ukrajine.

Združene države ter naši zavezniki in partnerji po vsem svetu smo bolj enotni kot kdaj koli prej. Ukrajini stojimo ob strani in podpiramo njen boj za obstoj, še naprej pa si bomo prizadevali tudi za krepitev evropske varnosti in demokratičnih vrednot. Podpiramo Ukrajino, ker meje in preskrba s hrano niso predmet pogajanj. Podpiramo Ukrajino, ker so človekove pravice neizpodbitne. Podpiramo Ukrajino, ker je to prav.

Jamie L. Harpootlian je veleposlanica ZDA v Sloveniji