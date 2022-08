Pred kratkim nas je zapustil profesor Ivan Ribnikar, ki ga lahko utemeljeno imenujemo za očeta naše denarne in finančne teorije ter pomembnega avtorja na področju kritične analize posebnosti ne samo našega preteklega ekonomskega sistema, ampak tudi stranpoti sodobne slovenske ekonomske misli in prakse. Bil je samostojen in v mnogočem poseben avtor, saj ni pristajal na dogme socialističnega samoupravnega sistema, predvsem glede vloge in pomena denarja in kredita, kakor tudi ne na poenostavljene koncepte o lastninjenju družbenega premoženja v novejši slovenski ekonomski zgodovini. Oboje se je izkazala skozi čas kot daljnovidna ocena napak v teh konceptih, zaradi katerih še danes plačujemo določeno ceno.

Že v času bivše Jugoslavije je prišel do zaključka, da tudi v tedanjem sistemu ni možno zaobiti temeljnih pravil denarnega gospodarstva s koncepti izdajanja denarja, ki naj ga kontrolirajo samoupravne delovne organizacije (sistem monetizacije podjetniških menic), saj to vodi v izsiljeno prerazdelitev družbenega dohodka. K temu je dodal posebno teorijo jugoslovanske inflacije, ki je posledica čudaške oblike nastajanja in financiranja tedanjih podjetij. Ker podjetja niso smela nastati z lastniškim kapitalom, ampak na kredit, in so potem za časa življenja lahko delovala samo tako, da so odplačevanje kreditov razvrednotila z inflacijo, je bila inflacija naravni spremljevalec delovanja samoupravnega gospodarstva. Bil je začetnik poglobljene analize posledic takšne sistemske napake na delovanje denarnega in finančnega sistema pri nas, ki je na koncu pripeljala do hiperinflacije in razpada denarnega sistema in posledično tudi skupne države.

Ob prehodu v nov družbeno ekonomski sistem v začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja je upravičeno opozarjal na napačno zastavljen načrt lastninjenja družbenega premoženja preko razdelitve lastninskih upravičenj, saj je obstajala bistveno bolj ustrezna rešitev, ki so jo ponujala bilančna premoženjska razmerja med bankami, prebivalstvom, podjetji in državo, ki so nastala še v predhodnem sistemu. Prenos premoženja v podjetjih na enega ali več javnih pokojninskih skladov bi rešil problem njegovega vrednotenja in na drugi strani ustvaril trdno osnovo za dobro kapitalizirani pokojninski sistem. Žal je šel proces v drugačno smer in precej družbenega premoženja je neupravičeno končalo v rokah novodobnih kapitalistov.

Pomembno vlogo je imel profesor Ribnikar tudi v nastajanju novega denarnega in finančnega sistema v Sloveniji. Bil je pomemben pri sprejemanju odločitev o oblikovanju nove slovenske valute tolarja in pri sanaciji bank, ki je bila posledica nasledstvenih problemov po bivši državi in neizkoriščene možnosti konsolidacije premoženjskih razmerij med bankami, podjetji in prebivalstvom. Predstavljal je trdnost, racionalnost in zdrav ekonomski razum, ko je šlo za težke odločitve v Svetu Banke Slovenije glede politike tečaja tolarja, odpiranja kapitalskega trga, privatizacije bank in postavljanja novega finančnega sistema, od vzpostavitve borze do oblikovanja nadzornih institucij trga kapitala, bank in zavarovalnic.

Ko je nastopil čas za prevzem evra kot končne točke integracije slovenskega gospodarstva v območje evra, je s svojo mirnostjo in preudarnostjo zelo prispeval, da je program za prevzem evra dobil ustrezno dokončno podobo in javno podporo. Znal je ločiti bistveno od nepomembnega in po tehtnem razmisleku predlagati za naše razmere pravilno rešitev. Tudi v procesu uvajanja evra je podpiral postopno prilagajanje denarne politike in politike tečaja tolarja, ker se je zavedal, da lahko prenagljeno fiksiranje tečaja povzroči dolgotrajno izgubo mednarodne konkurenčnosti slovenskih podjetij v območju evra. Veliko je prispeval s svojo strokovno avtoriteto, da je Svet Banke Slovenije usklajeno izpolnil svojo nalogo in Sloveniji omogočil, kot prvi novi članici EU, nemoten prevzem evra.

Profesor Ribnikar bo ostal v spominu kot samosvoj in izredno prodoren ekonomski mislec, ki je vedno iskal rešitve za naš konkreten ekonomski in finančni sistem, hkrati utemeljene na sodobnih trendih ekonomske teorije v svetu. Prav ta kombinacija temeljite ekonomske izobrazbe in izvirnih rešitev za naše posebne ekonomske okoliščine je bila odločilna prednost njegovega ekonomskega opusa in praktičnega dela na razvoju denarnega in finančnega sistema tako v bivši državi kot še posebej v samostojni Sloveniji. x

Mitja Gaspari