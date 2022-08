Na zvezo potrošnikov se je namreč obrnil uporabnik, ki na bankomatu ni mogel dvigniti deset evrov, saj so bili na voljo le apoeni višjih zneskov. Dvig je želel opraviti na bankomatu Nove KBM.

V zvezi so razloge preverili v banki, kjer so jim potrdili, da na njihovi mreži bankomatov stranke ne morejo dvigniti bankovcev v vrednosti 10 evrov. »Gre za poslovno odločitev banke, ki temelji na analizi dvigov gotovine na naših bankomatih,« so zapisali. V sporočilu, ki ga je banka poslala uporabniku, pa je bila kot razlog navedena racionalizacija poslovanja.

Nova KBM je po navedbah zveze potrošnikov edina, ki na svojih bankomatih ne omogoča dviga v vrednosti deset evrov. Najmanjši bankovec, ki je na voljo, je za 20 evrov. Ostale banke medtem še vedno izdajajo bankovce po 10, 20 in 50 evrov, redke izplačajo tudi stotake.

Na Banki Slovenije so krovni slovenski potrošniški organizaciji pojasnili, da zakonodaja bank pri izplačilih na bankomatih ne zavezuje izdajati določenega apoena. Gre torej za odločitev posamezne banke. V bankomatu je obenem tudi omejeno število kaset z bankovci, zato tehnično ni izvedljivo, da bi izdajali vseh šest oziroma sedem različnih apoenov.

V zvezi se sprašujejo, ali res ni povpraševanja po bankovcih za 10 evrov pri dvigih na bankomatu. Čeprav gre za majhen znesek, je ta lahko vsaj proti koncu meseca za marsikoga edino, kar še ima na računu, opozarjajo. Obenem to po njihovih navedbah pomeni, da s stanjem na računu 19,90 evra ni mogoče dvigniti gotovine na bankomatu, pa tudi, da ni možen dvig v višini 30 evrov.