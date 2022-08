Potem ko so ministrstva po enem izmed prvih sklepov vlade Roberta Goloba pregledala vse zaposlitve, premestitve in napredovanja od začetka leta 2020 do junija letos, je ministrstvo za javno upravo pripravilo analizo zaposlitev javnih uslužbencev. Iz poročila, ki naj bi v osnovi razkrilo morebitna politična kadrovanja, je razvidno, da se je v tem času skupno število zaposlenih povečalo za 512 oziroma 1,63 odstotka. Ali so bile določene zaposlitve kakorkoli sporne, ministrstvo ni presojalo. »Presojanje zakonitosti zaposlovanja v konkretnih primerih ni v pristojnosti ministrstva za javno upravo, ampak v pristojnosti inšpekcijskih organov,« so navedli v poročilu.

V oči sicer najbolj zbodejo kabinetne zaposlitve. Od skupaj 243 zaposlenih, ki so imeli sklenjeno delovno razmerje na delovnih mestih, vezanih na osebno zaupanje funkcionarja, jih je 53 nadaljevalo delovno razmerje za nedoločen čas v istem organu državne uprave, osem za nedoločen čas v drugem organu državne uprave, 18 pa jih je nadaljevalo delovno razmerje v organih državne uprave za določen čas. Skupno je torej takšnih, ki so iz kabinetov prišli do službe 79 oziroma kar tretjina.

Posebej pri tem izstopata zadnja dva meseca Janševe vlade, ko je bilo število prehodov iz kabinetnih zaposlitev v zaposlitev za določen ali nedoločen čas 17, torej 8,5 na mesec oziroma več kot trikrat toliko, kot znaša mesečno povprečje v celotnem obdobju analize. Ta je namreč po podatkih ministrstva 2,7. To pomeni tudi, da je v izdihljajih mandata Janševe vlade prišlo do več kot petine tovrstnih prehodov.

Glede na poročilo ministrstva za javno upravo izstopajo tudi četrtletja od 1. 1. 2020 do 31. 3. 2020 (10 primerov), od 1. 1. 2021 do 31. 3. 2021 (13 primerov) in od 1. 4. 2021 do 30. 6. 2021 (10 primerov). V tem času je bilo torej takšnih, ki so iz kabinetne zaposlitve prešli v zaposlitev za določen ali nedoločen čas skupno več kot 40 odstotkov glede na celotno obdobje analize. »Navedena četrtletja sovpadajo z odstopom vlade oziroma prenehanjem funkcije določenih ministrov oziroma menjavo kabineta dotičnih ministrstev. Ocenjujemo, da te številke lahko izstopajo posledično ravno zaradi navedenih odstopov oziroma menjav kabinetov,« je zapisano v poročilu.