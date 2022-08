Alojz Kovšca se s funkcije predsednika državnega sveta podaja v predsedniško kampanjo po tehtnem premisleku in na pobudo vseh tistih, ki jim najbolj zaupa. »Prepričan sem, da imam znanje, izkušnje, voljo in dovolj samozavesti, da soustvarjam lep in bolj krasen jutri, a za to potrebujemo široko stopnjo političnega soglasja,« je pojasnil Kovšca v prostorih državnega sveta ob napovedi morebitnega vstopa v predsedniško tekmo.

Najavo kandidature izkorišča za poziv vsem političnim strankam, gibanjem in posameznikom naj ga podprejo, pri tem pa zagotavlja, da za zdaj nima zagotovljene podpore od nikogar. Niti v lastni stranki Konkretno (nekdanja SMC), kjer opravlja funkcijo podpredsednika. Vodilne člane Konkretno je obvestil o nameri, dobil naj bi tudi pozitivne odzive, a stranka predsednika Zdravka Počivalška se bo formalno o kandidaturi še odločala. Alojz Kovšca pričakuje, da se bodo posamezne politične stranke izrekle do 7. septembra.

V vlogi predsednika državnega sveta in pred tem tudi kot član državnega sveta v treh mandatih (15 let) je, pravi, spoznal vse specifike slovenske družbe in države ter pomen ustavne delitve oblasti. Svoje prednosti pred ostalimi vidi v tem, da je od blizu spoznal veliko krivic, nedoslednosti, delitev na naše in vaše, na pozabljene in preveč pomembne, vplivne in marginalne. »Vselej sem bil na strani šibkih, pomoči potrebnih, prezrtih in poteptanih,« je dejal Kovšca. Ima izkušnje iz gospodarstva in obrtništva, v svoji dolgi politični karieri se je postavil proti bankam v bran opeharjenim, je dodal, je dosleden podpornik verskega dialoga in zagovornik pluralnosti in različnih mnenj. »Šel sem celo proti državi, ker je postala predrag centralistično voden aparat, odtujen od svojih državljanov. Nikoli nisem političnega ali medijskega zaledja, da bi se lahko razglašal kot neodvisni kandidat,« je dejal Kovšca.