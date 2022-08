Tajvan bo rekordno povečal obrambne izdatke

Tajvan je danes predlagal načrte za rekordno povečanje obrambnih izdatkov za prihodnje leto. Ti naj bi se povečali na 19 milijard dolarjev in med drugim vključujejo sredstva za povečanje pomorskih in zračnih zmogljivosti. Do napovedi prihaja le nekaj tednov po tem, ko je Kitajska organizirala obsežne vojaške vaje v bližini otoka.