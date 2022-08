»ZDA so izvedele, da je rusko vodstvo ukazalo uradnikom, naj se začnejo pripravljati na izvedbo referendumov v Hersonu, Donecku, Lugansku, Zaporižiju in še posebej v Harkovu, drugem največjem ukrajinskem mestu,« je dejal Kirby. Referendumi bi se lahko začeli v naslednjih dneh ali tednih, do napovedi prvega pa bi lahko prišlo še pred koncem tega tedna.

»Ker jim očitno ne uspeva doseči geografskih pridobitev znotraj Ukrajine, jih poskušajo doseči z lažnimi političnimi sredstvi,« je dejal. Pri tem je zatrdil, da je podpora Ukrajincev na omenjenih območjih za priključitev k Rusiji minimalna.

Kot je dejal, pričakujejo, da bo Rusija poskušala manipulirati z rezultati teh referendumov in lažno trditi, da se Ukrajinci želijo pridružiti Rusiji. »Ključnega pomena bo, da se v realnem času odzovemo na te dezinformacije in se jim zoperstavimo,« je poudaril in dodal se ruski uradniki zavedajo, da to, kar počnejo, ne bo legitimno in ne bo odražalo volje ljudi.

»ZDA in mednarodna skupnost so zelo jasno povedale, da kakršni koli poskusi nadzora nad suverenim ukrajinskim ozemljem ne bodo veljali za legitimne,« je še dodal.

Ameriški obveščevalci trdijo tudi, da so ruski uradniki na zasedenih območjih zaskrbljeni, da se lokalni prebivalci ne bodo udeležili glasovanja. Da bi se s tem spopadli, Rusi načrtujejo »obhodne rešitve«, da bi dokazali uspeh, je dejal Kirby, ne da bi navedel kakršne koli podrobnosti.