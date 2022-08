Povratni obračun 4. kvalifikacijskega kroga Trabzonsporja in Koebenhavna se je končal z 0:0, so pa Danci dobili prvo tekmo z 2:1 in se tako veselili napredovanja v ligo prvakov. Veseli uvrstitve v skupinski del ter 15,64 milijona evrov, ki jih ta prinese, so bili tudi Rangers iz Glasgowa. Potem ko so doma igrali 2:2 proti PSV Eindhovnu, so danes v gosteh zmagali z 1:0, pri čemer je dni gol dosegel Antonio Čolak v 60. minuti.

Dvoboj zagrebškega Dinama in Bodö/Glimta je bil najdaljši ter se končal po podaljških s 4:1 za Hrvate. Potem ko so Norvežani, pri katerih Nino Žugelj še ni imel pravice nastopa, prvo tekmo doma dobili z 1:0, so Hrvati povratni obračun začeli silovito. Ob tem, ko so v prvem polčasu zadeli okvir vrat, so tudi dosegli dva gola ter prišli v prednost. Zadela sta Mislav Oršić in Bruno Petković, slednji celo s "škarjicami".

Toda v 70. minuti je goste v igro vrnil Albert Gronbaek in poskrbel za podaljške. V teh je kazalo, da bo prišlo tudi do enajstmetrovk, toda v 117. minuti je Josip Drmić razveselil navijače na Maksimirju. Slavje je v 120. minuti potrdil še Petar Bočkaj.

Žreb skupinskega dela lige prvakov bo v četrtek ob 18. uri v Istanbulu. V prvem bobnu so branilec naslova Real Madrid, Eintracht Frankfurt, Manchester City, Milan, Bayern, Paris Saint-Germain, Porto in Ajax.

V drugem bobnu so Liverpool, Chelsea, Barcelona, Juventus, Atletico Madrid Jana Oblaka, Sevilla, Leipzig Kevina Kampla in Tottenham, tretji boben pa sestavljajo Borussia Dortmund, Salzburg Benjamina Šeška, Šahtar Doneck, Inter Samirja Handanovića, Napoli, Benfica, Sporting in Bayer Leverkusen.

V četrtem bobnu so ob Maccabiju Haifi in Viktorii Plzen še Marseille, Brugge, Celtic, Rangers, Koebenhavn in Dinamo Zagreb.