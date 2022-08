V nacionalnem odzivnem centru za kibernetsko varnost SI-CERT opozarjajo na najnovejšo, še naprednejšo obliko tako imenovanega phishing napada, pri čemer so goljufi za prevaro z rezervacijami apartmajev ubrali nov pristop. »Nastanitev oglašujejo na strani legitimnega ponudnika booking.com, zato se na prvi pogled zdi, da je z oglasom vse v redu,« navajajo. Ponudnik apartmaja oziroma v tem primeru prevarant stopi v stik z gostom prek aplikacije za komuniciranje whatsapp, kjer ga pozove k plačilu prek povezave v sporočilu. »Če zneska ne poravnate takoj, vam grozijo z odpovedjo rezervacije,« dodajajo v centru SI-CERT. Povezava v tem sporočilu vodi na lažno spletno stran, ki sicer uporablja grafično podobo bookinga, zaradi česar dobi žrtev lažen občutek legitimnosti spletnega mesta. »Zato vnese podatke o kreditni kartici, s čimer napadalcem omogoči krajo sredstev z računa,« še opozarjajo. Če se vam je pripetilo kaj podobnega, morate takoj poklicati banko, če so vam goljufi z računa že kaj ukradli, pa to prijavite policiji.

Na počitnice v hišo, ki ne obstaja

Najbolj priljubljene platforme za ponudnike namestitev, poleg booking.com še airbnb, še bolj kot pri nas izrabljajo za goljufije v tujini. Poleg denarja tistim, ki nasedejo nanje, včasih ukradejo še identiteto. Booking.com se je mnogokrat znašel na tnalu tudi zaradi »neobstoječih« ponudnikov, ki so jim turisti plačali pravo malo premoženje za tedenski oddih, ob prihodu na kraj pa ugotovili, da hiša, ki so jo rezervirali, sploh ne obstaja. V preteklosti smo že pisali o primerih, ko so turisti na hrvaški obali rezervirali mobilno hiško, na kraju samem pa so jim domačini povedali, da je ta zasedena, a da jim bodo našli alternativno prenočišče. Izkazalo se je, da je bila hiša vaba za turiste, da so jim ob prihodu v kraj na črno oddali svoje slabše namestitve. Če ima gost srečo, mu spletna platforma priskoči na pomoč. Če ne, se mora iz zagonetne situacije izviti sam.

Na vrata potrkalo več kot sto turistov

Poleti je prebivalka severnega Londona preživela še hujšo izkušnjo, povezano z eno od teh platform. »Nekdo je potrkal na vrata. Ko sem jih odprla, je pred njimi stala na smrt utrujena ženska iz Hongkonga, nekaj metrov za njo še hči. Imeli sta ogromno kovčkov. Povedali sta mi, da sta prek bookinga rezervirali mojo hišo,« je za BBC julija razlagala Gillian. Presenečena ju je zavrnila, saj stanovanja ni še nikoli oddala. Svetovala jima je, naj se obrneta na ponudnika, saj da je očitno prišlo do napake. Še isti dan so ji na vrata potrkali turisti iz Avstralije, Savdske Arabije, Los Angelesa in različnih koncev Anglije. V treh tednih skupno skoraj sto ljudi. »Več kot očitno je šlo za goljufijo, pri kateri je nekdo uporabil moj naslov. Žal mi je bilo za vse, a nisem imela druge izbire,« je pojasnila. Vsi so bili prijazni in razumevajoči, Gillian pa je strah, da bi kdaj naletela na koga nasilnega. »Počutila sem se zelo ranljivo,« je bila iskrena.